Supporto e ascolto telefonico per resistere alla solitudine dell’isolamento

Dall’Associazione Aspic un servizio gratuito di supporto e ascolto per una buona gestione di comportamenti, pensieri ed emozioni.

Con il passare dei giorni, l’isolamento obbligato dall’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, sopratutto nelle persone che abitano da sole, in particolare gli anziani, a lungo andare può provocare sensazione di isolamento, solitudine, estrema preoccupazione o confusione, con le abitudini e le routine saltate e le relazioni sociali drasticamente ridotte.

Per questo, l’Associazione Aspic Milano ha deciso di attivare un numero telefonico di “counseling”per chi desiderasse supporto e ascolto. Il numero è attivo per tutto il territorio nazionale incluso il novarese.

Il servizio, totalmente gratuito, è rivolto a tutti coloro che sentano il bisogno di essere ascoltati e aiutati a trovare strategie per una buona gestione di comportamenti, pensieri ed emozioni. Sia chiaro, non è un servizio che fornisce diagnosi o consulenza in merito al covi-19, né alcuna indicazione medica, ma supporta la “persona” soprattutto da un punto di vista del supporto psicologico.

Il numero da chiamare è 02.7000.65.55 risponderà un operatore che nel caso sia necessario, metterà in contatto il chiamante con uno dei consulenti disponibili. Ogni ulteriore informazione e chiarimento sul sito: http://www.aspicmilano.com/