Svegliati all’alba dalla Polizia di Novara: 12 arresti e 11 denunce collegati ad un vasto traffico di droghe

I vertici dell’organizzazione facevano floridi affari in città e provincia, soprattutto con la cocaina, con interessi anche nel milanese e torinese.

Quattro custodie cautelari in carcere, tre arresti domiciliari e cinque obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, sono l’esito di una vasta e articolata operazione antidroga, effettuata dalla Polizia di Stato di Novara, nelle prime ore di questa mattina (mercoledì 01 giugno), che di fatto smantellato un’organizzazione che operava principalmente a Novara città e provincia, ma con ramificazioni nel milanese e torinese. .

Le misure cautelari, sono state emesse dal Tribunale di Novara, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ed arrivano a conclusione di un’indagine cominciata dopo che nel giugno 2021, un soggetto era stato trovato in possesso di cocaina purissima, circostanza che aveva fatto sospettare un collegamento ad un più ampio contesto criminale.

Dalle indagini è emerso che, nella rete di spaccio punto di riferimento per altri spacciatori del novarese, vi erano alcuni soggetti di nazionalità italiana, albanese e marocchina.

In particolare M.M.30 anni, R.P. 33 anni, L.R. 40 anni, G.D. 34 anni, (che movimentavano ingenti quantità di cocaina, hashish e marijuana. Ogni mese fino a 20/30 kg di marijuana e fino a un chilo di cocaina, traendo dall’attività illecita ingenti guadagni,

Dalla ricostruzione dell’attività di spaccio cittadina, è stato possibile individuare poi vari soggetti che si sarebbero approvvigionati di sostanza stupefacente dai “principali” indagati, per poi gestire a loro volta, lo spaccio in maniera autonoma, evidenziandosi così un sistema di cessioni “a cascata”, che vedeva coinvolte numerose persone che, attratti da facili guadagni, avrebbero acquistato la droga e divenivano a loro volta spacciatori. Il traffico illegale diventava così fonte reddituale talvolta utilizzata per soddisfare dei vizi ma altre volte come unico mezzo di sostentamento di nuclei familiari, avendo alcuni indagati lasciato il proprio posto di lavoro per dedicarsi a tempo pieno al traffico di sostanze stupefacenti.

Sempre nel corso della stessa attività di indagine son già stati eseguiti cinque arresti in flagranza di reato, con il sequestro di oltre 14 chilogrammi di marijuana, 300 grammi di cocaina e 1 chilogrammo di hashish e oltre 9.000 euro in contanti. Nei confronti di questi ultimi arrestati persistono ancora alcune misure cautelari, gli arresti domiciliari per un indagato e un obbligo di dimora notturno per un secondo.

Nell’esecuzione di una delle perquisizioni odierne, nei confronti di due degli indagati si è proceduto all’arresto in flagranza, in quanto trovati in possesso di circa 100 g di cocaina, 700 gr di hashish, 100 gr circa di marijuana, con tutta la strumentazione necessaria alla preparazione delle singole dosi, quindi bilancino di precisione per il peso, il taglierino per preparare le dosi e la plastica per il confezionamento per le successive cessioni. Sono stati inoltre sequestrati circa 25.000 mila euro in contanti.

Fonte Ufficio Stampa Questura Novara