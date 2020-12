Tariffa parcheggi agevolata pagabile anche con le App aggiornate

Già utilizzabili a 20 centesimi per 2 ore, le App MyCicero e Telepass, non disponibile invece il dispositivo NeosPark.

Sono già funzionanti l’app MyCicero e l’app Telepass, per utilizzare i parcometri fino al 31 dicembre, con le tariffe ridotte per favorire gli acquisti in centro durante le festività natalizie. Mentre saranno presto apportate le modifiche per l’app EasyPark. Per il dispositivo NeosPark, invece, la procedura di aggiornamento non è tecnicamente perseguibile trattandosi di un dispositivo non connesso in rete. In ogni caso, verrà predisposta l’opzione di sosta per due ore in modo che il gestore possa rimborsare l’utente, dietro formale richiesta dello stesso.

“Nord Ovest Parcheggi, come da nostra richiesta – spiega l’assessore alla Mobilità Luca Piantanida – ha effettuato le modifiche delle macchinette necessarie per adeguare un pagamento corretto nei posti blu di fascia A. Tanto nei parcheggi aperti quanto in quelli delimitati da sbarre (largo Alpini, nel caso specifico) si può lasciare l’auto in sosta per due ore inserendo nel parcometro 20 centesimi. Ma ci sembrava corretto che anche chi è abituato a pagare i parcheggi blu tramite applicazione potesse farlo alle stesse tariffe”.