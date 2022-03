Telepass in entrata ed uscita dai parcheggi a Novara: quali sono e come funziona

Corsia identificata da apposita segnaletica Telepass in entrata e in uscita dalle strutture, e dopo il beep, la sbarra si alza per ripartire senza fermarsi a pagare alla cassa.

I novaresi possessori di Telepass possono entrare ed uscire dai Parcheggi Passalacqua in viale Ferrucci 2, Largo Alpini in via Perrone e FastPark Marconi in viale Marconi 5, senza fermarsi a pagare. La possibilità è frutto della collaborazione fra Telepass e la società di gestione del serizio di riscossione Nord Ovest Parcheggi, che consentirà di entrare e uscire dai parcheggi della città senza biglietto, né fila alla cassa e contanti, esattamente come in autostrada. Per gli automobilisti sarà necessario solamente individuare le corsie, identificate da apposita segnaletica Telepass, in entrata e in uscita dalle strutture, e attendere che dopo il beep, la sbarra si alzi per ripartire senza fermarsi a pagare alla cassa.

Chiunque sia in possesso di un dispositivo Telepass potrà avere accesso ai parcheggi convenzionati e l’importo della sosta sarà addebitato sul conto Telepass senza costi aggiuntivi secondo le modalità previste dal proprio contratto.

È possibile, inoltre, scaricando l’app Telepass, fare la propria nota spese accedendo all’archivio delle soste presente in app.

Fonte Ufficio stampa Telepass – Lifonti & Company