Tentano di rubare un trapano al Cipir, fermati alle casse e poi giudicati per direttissima

Tentativo di furto al Cipir di Borgomanero per due italiani classe 1989 e 1975, arrestati dai Carabinieri di Gattico-Veruno e condannati per direttissima rispettivamente a 6 e 4 mesi.

Uscendo dal Cipir di Borgomanero con un trapano occultato, due italiani E.F. (classe 1989) proveniente dal Biellese e D.M. (classe 1975) originario della provincia di Bari, sono stati fermati alla cassa e quindi successivamente perquisiti dai Carabinieri. E’ accaduto nel tardo pomeriggio del 13 febbraio scorso, quando il personale di sicurezza del negozio, allertato dai cassieri che avevano notato il comportamento equivoco dei due, hanno fermato gli uomini mentre cercavano di uscire dall’esercizio commerciale, dopo aver prelevato e nascosto un trapano elettrico. Una volta giunti sul posto, i Carabinieri di Gattico-Veruno, hanno preso in consegna i due soggetti, i quali nella giornata di ieri (venerdì 14 febbraio) sono comparsi davanti al giudice per l’udienza di convalida presso il Tribunale di Novara, dove hanno subito una condanna per direttissima, rispettivamente a 6 e 4 mesi di reclusione.