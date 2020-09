Terribile carambola fra sette auto in corso Milano con otto feriti uno è grave

Un codice rosso, sei gialli ed uno verde. E’ il bilancio del grave incidente avvenuto nella serata del 22 settembre in corso Milano a Novara. Oltre alle forze dell’ordine per regolare il traffico e diverse ambulanze del 118, sul posto sono intervenute due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno faticato non poco per disincastrare i feriti dalle lamiere, al fine di dar modo poi ai colleghi di liberare e ripulire la carreggiata dai molti rottami. Inevitabili i disagi al traffico in entrata ed uscita dalla città.