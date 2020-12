Test covid-19 per chi ha difficoltà economiche, ecco il tampone gratuito pagato dal Comune di Novara

I criteri stabiliti dalla Giunta Canelli per aver diritto ad accedere all’iniziativa del Comune in collaborazione con l’associazione Titolari di Farmacia

Dopo l’approvazione della delibera di indirizzo da parte della Giunta Canelli, da oggi (lunedì 14 dicembre), sul sito del Comune di Novara, si può scaricare il modulo necessario e compilarlo per richiedere il test rapido alle farmacie a spese del Comune. L’iniziativa, promossa dal Comune di Novara, è in collaborazione con l’associazione Titolari di Farmacia e ovviamente è su base volontaria.

“Come avevamo già annunciato – commenta l’assessore alle Politiche Sociali Franco Caressa – metteremo a disposizione di chi è in difficoltà economica dei coupons che permetteranno a chi ha sintomi o è stato a contatto con qualche positivo di effettuare in modo gratuito il test rapido. Chiaramente, sono stati stabiliti alcuni criteri per accedere a questa iniziativa che corrispondono sostanzialmente ai requisiti previsti anche dall’ATF e dall’Ordine dei Medici”.

I criteri sono i seguenti:

– residenza nel Comune di Novara

– possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità minore o uguale ad euro 8.300, soglia individuata dal Comune di Novara per l’erogazione di servizi comunali a tariffe agevolate, inclusa esenzione

– dichiarazione di aver avuto un contatto stretto con persone risultate positive al Covid19 nel periodo tra i 5 e i 14 giorni precedenti la presentazione dell’istanza di accesso allo screening gratuito

– dichiarazione di essere automunito

Il cittadino, nel momento in cui chiederà la disponibilità del servizio, dovrà citare la Farmacia presso la quale intende prenotare la prestazione in modo tale che il coupon rilasciato allo stesso sia inviato in copia alla farmacia interessata per gli opportuni controlli incrociati.

“Un paio di settimane fa – aggiunge il Sindaco di Novara Alessandro Canelli – abbiamo fornito all’Associazione Titolari di Farmacia l’area del Terdoppio per l’installazione del tendone sotto al quale vengono effettuati, in modalità drive through, i tamponi a pagamento. La stessa associazione fornisce al Comune a prezzo di costo i test necessari per le persone che sono in difficoltà economica e che necessitano comunque di uno screening che, di fatto, verrà effettuato con le stesse modalità. Già dai prossimi giorni, potremo comunicare i contatti e le modalità tecniche per chi fosse interessato e presentasse i requisiti richiesti. Un’iniziativa che riteniamo doverosa nei confronti di chi, magari anche a causa dell’emergenza sanitaria, non abbia le disponibilità economiche necessarie per acquistare il tampone”.

Il modulo di istanza è scaricabile dal sito del Comune ma può anche essere ritirato presso lo Sportello sociale in corso Cavallotti.

Si ricorda che il modulo va compilato in stampatello in modo leggibile; l’istanza deve essere inoltrata all’indirizzo [email protected] In caso di accoglimento dell’istanza, gli interessati riceveranno il coupon all’indirizzo mail riportato nella richiesta. Con il coupon, le persone interessate dovranno recarsi presso la farmacia indicata nel modulo.

La prestazione è da considerarsi “una tantum” per ciascun cittadino.

Fonte Ufficio Stampa Comune