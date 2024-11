TORNA IL CAREER DAY DELL’UPO: XVII EDIZIONE ORGANIZZATA CON IL CONSORZIO ALMALAUREA

Novara – Giunge alla XVII edizione il Career Day dell’Università del Piemonte Orientale, realizzato dal Servizio di Job Placement dell’Ateneo, anche quest’anno in collaborazione con il consorzio interuniversitario AlmaLaurea. Si tratta dell’iniziativa di placement più importante dell’UPO, a cui partecipano 60 importanti aziende pronte a incontrare studentesse, studenti, laureate e laureati dell’Ateneo.

L’appuntamento è per giovedì 7 novembre 2024 presso il Campus “Perrone” (via Perrone 18, Novara) a partire dalle ore 8:30 per le aziende e dalle ore 9:15 per studentesse, studenti, laureate e laureati, fino alle ore 14:00.

Con un numero di partecipanti che aumenta di anno in anno, il Career Day viene realizzato con lo scopo di favorire l’incontro tra le aziende locali, nazionali e internazionali e studentesse, studenti, laureate e laureati UPO per facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro.

I partecipanti avranno la possibilità di presentarsi ai desk aziendali per incontrare i 120 responsabili delle risorse umane delle 60 aziende partecipanti, sostenendo un colloquio conoscitivo o di selezione. Attraverso la piattaforma dedicata al Career Day UPO 2024, studenti e laureati hanno avuto modo di conoscere meglio le aziende partecipanti e inviare il proprio curriculum a quelle di interesse; le aziende hanno avuto modo di vedere i curricula dei partecipanti che si sono registrati all’evento e invitarli a colloquio. Ogni azienda parteciperà con 2 referenti: uno svolgerà colloqui a tutti i ragazzi che si sono registrati all’evento e che liberamente si avvicineranno al desk, l’altro svolgerà i colloqui già calendarizzati in agenda.

Il Career Day UPO è aperto a tutti gli studenti, le studentesse, le laureate e i laureati dell’Università del Piemonte Orientale. Le 60 aziende partecipanti sono:

Adecco, Aeonvis, Agenzia Piemonte Lavoro – CPI Novara, Alleanza Assicurazioni, Altea Federation, Alten Italia, AstraZeneca SpA, Banca Mediolanum, Banco BPM, Biofarma Group, Blue Reply, Boehringer Ingelheim, Colines® SpA, Comoli Ferrari & C. SpA, Dedagroup, Deloitte, Deoflor SpA, Emmi Dessert Italia SpA, Esseco Srl, Eures – Regione Piemonte, Europ Assistance Italia SpA, EY, Fandis SpA, Farmabios SpA, Gessi SpA, GI Group SpA, GlobalWafers – MEMC Electronic Materials SpA, Gruppo Nestlè Italia, Hippocrates Holding SpA, ID Logistics, Incas SSI SCHAEFER, Intercos SpA, Intesa Sanpaolo, Kering, KPMG, Lidl Italia, Lipari People, Manpower, Mirato SpA, Museo Borgogna, Nubilaria, Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. ONLUS, Paglieri SpA, Procos SpA, Protiviti Italia, PUNTO SERVICE Cooperativa Sociale ARL, PWC, Q8Oils Italia Srl, Randstad Italia SpA, Robert Bosch SpA, Sabiana SpA, Sambonet Paderno Industrie SpA, Schaeffler Italia, Sella, Stellantis Financial Services Italia SpA, UMANA, UniCredit, Unimpiego – Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Versace, VPA SPA VILLA PEDEMONTE ATELIER.