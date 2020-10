Torna la pressione anche al Maggiore di Novara, aperto un reparto covid anche nel padiglione C

Sono saliti a 31 i ricoverati covid presso l’Aou di Novara, tornando ad intasare il reparto di malattie infettive, di norma dedicato ai sintomatici da Coronavirus

Cresce in modo inequivocabile anche al Maggiore di Novara, la pressione ospedaliera esercitata da pazienti sintomatici ammalatisi di Covid-19. Sono infatti saliti a 31 i ricoverati presso l’Aou, creando una situazione di affollamento, che ha indotto la direzione ad aprire un nuovo reparto covid presso una zona libera nel padiglione C.

Dei 31 pazienti attualmente ricoverati, sono 2 le persone in rianimazione (uno per altre patologie oltre coronavirus), 7 in subintensiva, 13 in malattie infettive ed appunto 9 nel nuovo reparto covid.