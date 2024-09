Torna “Libriamo” in Biblioteca civica a Cameri: un open day per adulti e bambini con letture, scatti d’autore e i giochi di una volta

Cameri – “Libriamo 2024”, dedicato alla natura (ma non solo), sarà sabato 28 settembre. Fra le iniziative laboratori, scambio libri, una mostra, l’incontro con il fotografo naturalista Luca Giordano e Nutella Party per tutti.

Torna a Cameri “Libriamo”, l’open day della Biblioteca civica che per tutta la giornata di sabato 28 settembre, dalle 10 alle 17:30 in via Novara 20, accoglierà bambini e adulti con tante iniziative dedicate alla natura, ai libri e all’arte. “Libriamo” è organizzato dalla Biblioteca in collaborazione con l’Assessorato alla cultura, l’Associazione Fotografica Camerese Prospettive e l’Associazione Insieme per la Scuola​.

Il primo appuntamento di “Libriamo” sarà alle ore 10:15, con un laboratorio di lettura realizzato dalle volontarie Nati Per Leggere per bambini e bambine da 2 a 6 anni. I ragazzi da 7 a 10 anni saranno invece protagonisti di una lettura ad alta voce, sempre con le volontarie Nati Per Leggere, alle ore 14:30.

www.lucagiordanophoto.com ). Un incontro aperto a tutti, e organizzato a cura dell’Associazione Fotografica Camerese Prospettive, si terrà invece alle ore 16: scopriremo le meraviglie nascoste della natura grazie allo sguardo (e agli scatti) del fotografo naturalista Luca Giordano. Fotografo professionista dal 2015, Luca Giordano organizza viaggi fotografici, corsi e workshop in Italia e in diverse aree d’Europa. Collabora come fotografo naturalista e scrittore freelance con svariati enti e riviste, e le sue immagini sono state segnalate e premiate in occasione di numerosi concorsi fotografici nazionali e internazionali. Raccontare la natura e gli animali selvatici al grande pubblico è lo scopo del suo lavoro: in questa direzione vanno letti i suoi interventi a “GEO” (Rai3), così come le tante proiezioni di foto naturalistiche che tiene presso associazioni, scuole e circoli fotografici. Sito web ().

Via libera alla nostalgia, unita alla consapevolezza ambientale, con gli “EcoGiochi” di Clorofilla, un’associazione di promozione sociale e casa editrice indipendente, ecologica e no-profit. Durante tutto l’arco della giornata sarà possibile divertirsi con una serie di “giochi di una volta” ripensati in chiave ecologica, sia nel contenuto educativo, sia nella realizzazione artigianale. Tutti i giochi, dagli scacchi in legno al cruciverba, dalle tessere del domino al piccolo biliardo, sono pensati per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti e sono stati realizzati con vernici naturali, legno di recupero e immagini ritagliate da enciclopedie scartate dalle biblioteche.

Durante “Libriamo” sarà aperta al pubblico la mostra dell’artista camerese Gabriele “Kamalele” Targa, in Sala Mostre, con opere ispirate (anche) alla natura e realizzate su supporti e materiali spesso di recupero, con le più varie tecniche: acquerello, acrilico, aerografo e altro.

Per tutta la giornata sarà anche attivo il mercatino del libero scambio di libri.

“Libriamo” avrà anche un lato “goloso” grazie al Nutella Party organizzato a cura dell’associazione Insieme Per La Scuola di Cameri.

[email protected] Tutte le iniziative di “Libriamo” sono a ingresso libero. Per informazioni: tel 0321510100, cell. 3312311264, e-mail