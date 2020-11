Tracciamento e controllo positività al coronavirus. Da oggi in Piemonte partono i test antigenici rapidi

Il sistema è in affano e allora da quest’oggi e su prenotazione del medico di base, anche negli hotspot di Novara, Vercelli, Borgosesia ed Omegna, sarà possibile effetturare il test antigenico rapido

Per cercare di arginare un sistema di tracciamento saltato e purtroppo anche quello dei tamponi di controllo, che sempre più spesso costringe i cittadini anche asintomatici, a quarantene fortemente prolungate; la Regione Piemonte punta sui test rapidi per provare ad aumentare la potenzialità di screening e diagnosi.

Da oggi infatti, lunedì 16 novembre, esclusivamente su prenotazione dei medici di medicina generale, i cittadini possono prenotare i tamponi rapidi naso-faringei in uno degli hotspot dedicati predisposti sul territorio regionale. Nel territorio del Piemonte Orientale, i riferimenti disponibili accessibili a bordo dell’auto o a piedi, cono a Novara (in viale Roma 7); Vercelli (presso la piastra ambulatoriale, largo Giusti 13); Borgosesia (Vc), presso l’ospedale in via Ilorini Mo 19; e per il Verbano Cusio Ossola ad Omegna (via 4 Novembre 294).

La Regione Piemonte comunica che “I risultati dei test rapidi naso-faringei saranno disponibili circa 15 minuti dopo l’esecuzione. In caso di positività vengono attivate immediatamente le misure di isolamento previste dal protocollo sanitario e, subito presso l’hotspot, viene eseguito il tampone molecolare per la conferma della positività (ad eccezione dei contatti stretti di casi Covid già accertati per i quali, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute, in caso di tampone rapido positivo la validità del test è immediata e caricata direttamente sulla piattaforma Covid regionale)”.

Intanto in questi giorni altri 4 laboratori per processare i tamponi molecolari sono stati aggiunti ai 28 già esistenti in Piemonte, per un totale di 32 (21 pubblici e 11 privati).