Trapani e fresatrici sottratti da un treno merci in sosta a Novara, ritrovati dalla Polfer nella stazione di Gozzano

Già restituiti alla ditta proprietaria le 24 ‎fresatrici elettriche ed i 24 trapani a percussione rubati allo scalo Boschetto di Novara.

La Polfer di Novara ha rinvenuto nella stazione ferroviaria di Gozzano ‎(‎NO‎), nei pressi della massicciata adiacente ai binari, ‎24 ‎fresatrici elettriche confezionate e ‎24 ‎valigette in materiale plastico contenenti ognuna un trapano a percussione. Il materiale è risultato rubato da un semirimorchio trasportato su un treno merci, in sosta durante la notte presso lo scalo di Novara Boschetto. Ignoti malviventi, approfittando dell’oscurità, si sono introdotti all’interno dello scalo, riuscendo a scardinare l’apertura del rimorchio e a impossessarsi del materiale. Gli stessi, accortisi della presenza della pattuglia Polfer, si sono dati alla fuga, lasciando sul posto un piede di porco in metallo della lunghezza di 155 cm e alcuni indumenti. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e poi successivamente riconsegnato, su disposizione della Procura di Novara, alla ditta.