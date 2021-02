Troppo poco Novara, col Livorno è solo 1-1. Vantaggio di Rossetti e rigore del pareggio amaranto regalato

Il solito errore gratuito consente ad un discreto Livorno di recuperare la rete segnata da Rossetti su assist del solito Lanini, l’unico che sembra in grado di creare pericoli.

Un punto in più rispetto a Pontedera, ma deciso passo indietro sul piano del gioco. Il bilancio è comunque deficitario: 1 punto in due partite che inchiodano il Novara in piena bagarre play-out.

La Partita

Inizio tosto del Livorno, ma al primo affondo il Novara protesta già, quando Lanini si prende l’area di rigore prima di essere abbattuto da un difensore sulla linea di fondo. Episodio che avrebbe probabilmente indirizzato la gara, ma almeno sprona gli azzurri a cambiare ritmo, provando a prendere il comando delle operazioni. Match che resta comunque piuttosto equilibrato e per quanto confuso, certamente vivace, con diversi cambiamenti di fronte.

Dalla cintola in su il Livorno ha valori tutt’altro che disprezzabili (non dimentichiamo che sul campo ha conquistato 24 punti) e dopo la mezzora prende coraggio bussando un paio di volte dalle parti di Lanni. Paradossalmente vengono però fuori i limiti degli amaranto, che dopo una doppia parata del portiere azzurro sul guizzante Haoudi, si espongono al contropiede letale di Lanini, che al 36′ taglia la trequarti, prende il fondo e tocca dietro per l’accorrente Rossetti, puntuale a mettere dentro il prezioso vantaggio, tenuto in sicurezza fino al duplice fischio.

Azzurri che ripartono meglio, sembrano in controllo, ma ancora una volta arriva l’inopinato errore. Al 57 è Lanni a sbagliare l’uscita su una palla innocua, provocando un inutile rigore che consente a Buglio di pareggiare dal dischetto.

Le certezze che animavano il tranquillo inizio di secondo tempo traballano ed il Novara, prova a riprendere le fila più col cuore che con reale efficacia tecnico-tattica. Ma il Livorno non è certamente così ingenuo da concedere nuovi spazi e con i toscani più abbottonati, la squadre di Banchieri, malgrado i molti cambi, non riesce a creare pericoli concreti alla porta amaranto.

L’occasione più nitida capita sui piedi di Schiavi, ben servito da Bortoletti. El Nino fa tutto bene, ma trova la paratissima di Stancampiano che salva il Livorno all’86’.

La Formazione

Dentro Bellich, fuori Pogliano. Rispetto alla sfortunatissima trasferta di Pontedera, Simone banchieri cambia solo il centrale difensivo, suo malgrado protagonista dell’errore costato il goal vittoria di Caponi. Anche per tradurre da frustrazione degli altri dieci, in rabbia agonistica propositiva, capace di risarcire la delusione.

La Cronaca

4′ Subito proteste azzurre per un atterramento di Lanini, dopo che aveva preso deciso l’area calpestando la linea di fondo.

7′ Pallecchi calcia pericolosamente dal vertice destro dell’area piccola sfiorando il palo.

28′ Cagnano si accentra e cede a Panico, che dal limite lascia partire una rasoiata di destro che lambisce il palo.

32′ Cross dl secondo palo di Cagnano che pesca il solissimo Rossetti, il quale su produce in qualcosa d’inappropriato a metà fra lo stop e il tiro.

34′ Pericolo il Livorno con Bussaglia, con Lanni che respinge corto, innescando una mezza mischia poi risolta in corner.

35′ Haoudi calcia da dentro l’area e Lanni respinge con una mano evitando poi che la palla gli finisca alle spalle.

36′ Lanini parte in contropiede, prende il fondo e tocca dietro per l’accorrente Rossetti che non può sbagliare: è il vantaggio azzurro!

41′ Scambio Lanini-Cagnano, con l’esterno che punge col sinistro, trovando attento Stancampiano.

42′ Colpo di testa centrale di Pallecchi appostato a centro area, assorbito facilmente da Lanni.

45′ Punizione a giro di Haoudi che termina mezzo metro dal palo, con Lanni immobile.

51′ Banchieri toglie Malotti, in effetti un po’ avulso dal gioco ed inserisce Bortoletti

54′ Gran punizione di Schiavi che trova la deviazione a mani aperte del portiere toscano.

56′ Cross innocuo di Dubickas che arriva dalle parti del primo palo, Lanni interviene improvvidamente provocando un ingenuo quanto inopinato rigore. Buglio calcia e segna una prima volta, ma l’arbitro fa ripetere, il centrocampista toscano non si deconcentra e pareggia per i suoi nella seconda opportunità.

62′ Lanni prende ancora forte il limite dell’area, ma calcia un sinistro fiacco.

62′ Triplo cambio per il Novara: fuori Collodel, Panico e Bellich, dentro Buzzegoli, Zunno e Pogliano.

64′ Destro di Haoudi dal limite controllato da Lanni.

69′ Cross di Buzzegoli da corner sul secondo palo, dove Bortoletti e Rossetti finiscono per ostacolarsi.

73′ Cambia ancora Banchieri, togliendo Rossetti ed inserendo Cisco, con Lanini che va al centro dell’attacco.

85′ Grande idea di Bortoletti per Schiavi che entra in area e scarica bene col destro, miracolo di Stancampiano che salva il Livorno.

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 5 Bove, 7 Corsinelli, 8 Schiavi (C), 9 Lanini, 11 Panico (62′ 18 Zunno), 15 Collodel (VC; 62′ 10 Buzzegoli), 25 Bellich (62′ 6 Pogliano), 29 Rossetti (74′ 26 Cisco), 39 Malotti (51′ 40 Bortoletti)

A disposizione: 31 Desjardins, 17 Moreo, 19 Gonzalez, 20 Lamanna, 21 Pagani, 23 Bianchi, 37 Ivanov

Allenatore: Simone Banchieri

LIVORNO: 22 Stancampiano (VC), 4 Buglio, 5 Sosa (C; 81′ 3 Deverlan), 7 Blondett, 11 Dubickas, 14 Castellano (84′ 6 Nunziatini), 15 Parisi, 16 Haoudi, 18 Pallecchi, 21 Bussaglia, 30 Gemignani

A disposizione: 1 Neri, 2 Marie Sainte, 19 Bobb, 24 Canessa, 29 Bueno

Allenatore: Alessandro Dal Canto

Arbitro: Sig. Luigi Catanoso di Reggio Calabria

Assistenti: Sigg. Francesco Romano di Isernia e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore

Quarto ufficiale: Sig. Stefano Milone di Taurianova

Marcatori: 37′ Rossetti (N); 59′ Buglio (L)

Ammonizioni: 44′ Castellano (L); 45′ Bove (N); 82′ Bortoletti (N); 88′ Nunziatini (L)

Calci d’angolo: Novara-Livorno 0-1

Recupero: 1′ 1°T – 4′ 2°T