Un altro stalker fermato dalla polizia in centro, davanti al negozio dove lavora la donna che perseguitava

Un 30enne di origine pakistana, dovrà rispondere di atti persecutori nei confronti di una donna italiana 27enne, che da ottobre viveva in un incubo.

La perseguitava, al punto di mettersi davanti al negozio di intimo dove la donna lavorava come commessa. Ed’ proprio in centro città che gli agenti della Polizia di Stato, Ufficio Volanti della Questura di Novara, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un cittadino Pakistano di 30 anni, accusato ora di atti persecutori nei confronti di una ragazza italiana di 27 anni, che da ottobre veniva stalkerata dall’arrestato.

Appostamenti, pedinamenti ed comportamenti che da quasi tre mesi hanno reso la vita impossibile alla donna ed alla sua famiglia.

L’altro giorno però, dopo aver chiamato il 112 ed aver fornito una puntuale descrizione del soggetto, gli agenti non hanno avuto difficoltà ad individuarlo ed a bloccarlo proprio davanti al negozio dove lavora la donna; prima che cercasse di allontanarsi alla vista della polizia.

Al termine delle formalità di rito, l’accusato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Novara a disposizione dell’Autorità Giudiziaria con convalida dell’arresto, ed adozione della misura del divieto di avvicinamento.