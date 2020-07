Un anno di paura in famiglia, poi l’aggressione a genitori e Carabinieri: 33enne novarese in arresto

Un anno di paura in famiglia, l’aggressione ai genitori. 33enne novarese arrestato dai Carabinieri

Dopo aver minacciato la propria famiglia da oltre un anno, venerdì scorso un giovane novarese ha aggredito i propri genitori e persino i Carabinieri che sono intervenuti dopo il ferimento del padre.

Un 33enne novarese disoccupato, con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Novara per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. C.S. queste le iniziali, nel tardo pomeriggio di venerdì 3 giugno, in evidente stato di ubriachezza, ha aggredito il padre colpendolo con una testata al volto costringendolo alle cure (5 giorni di prognosi). Da oltre un anno oramai, il giovane sottoponeva i suoi familiari a soventi sfuriate e neppure l’intervento dei militari è servito a calmarlo. Nella circostanza che gli è valsa l’arresto, non ha esitato a minacciare di morte i suoi genitori anche davanti ai Carabinieri ed una volta prelevato e portato in caserma, ha pure cercato di colpire i militari con una sedia scagliandola contro i presenti. L’arrestato si trova ora presso la casa circondariale di Novara a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.