Un grande Novara non basta a fermare la corazzata Monza

Per 70 minuti un bel Novara crede nella vittoria, poi gli episodi indirizzano la partita verso la corazzata Monza.

Vince il Monza ma il Novara non solo non demerita affatto, ma sul campo, con una prova di carattere e di piena consapevolezza, ha cancellato quei 17 punti che divino le squadre in classifica. A suo modo ha vinto anche Banchieri, che all’andata affrontò il Monza con notevole timore riverenziale e dopo un girone ha visto i suoi ragazzi mettere paura alla corazzata del campionato.

La Partita

Novara che parte fortissimo con il Monza che impiega un buon quarto d’ora a sistemarsi. Brianzoli che cercano di abbassare il ritmo e gli azzurri che però quando recuperano palla sembrano sempre in grado di fare male, non è un caso che le occasioni migliori del primo tempo sono di marca gaudenziana con Bortolussi e Peralta, con i primi 45’ che si chiudono sullo 0-0 con più di qualche rimpianto azzurro.

Quanta benzina avrà ancora il Novara per questi ritmi? A giudicare dai primi 20 minuti della ripresa, ancora molta, perché è sempre la squadra di Banchieri a sfiorare ancora il vantaggio che sarebbe meritato (clamorosa la palla goal su un contropiede di Gonzalez) ma proprio quando sembra il momento giusto, arrriva la doccia fredda con l’uno-due tremendo dei monzesi che passano con Finotto al 64’ grazie al gentile omaggio di Marchegiani a cui sfugge la palla e con un calcio rigore “trovato” su un fortuito tocco di mano di Cassandro.

Il doppio svantaggio spegne un po’ gli ardori e l’entusiasmo azzurro, così la squadra di Brocchi, dopo aver sofferto parecchio, può cominciare a palleggiare addormentando la partita.

La Formazione

Manca Cagnano e l’unico dubbio di Banchieri riguarda gli esterni bassi. Barbieri si prende la sua fascia di competenza, mentre a sinistra trova posto Cassandro. Nelle file monzesi a sorpresa gioca Gliozzi e non Brighenti, ex Arezzo di proprietà del Sassuolo ogggetto del desiderio del mercato azzurro.

La cronaca

20’ Occasionissima per Bortolussi che di punta non trova la porta da dentro l’area piccola.

25’ Splendido contropiede lanciato da Bortolussi, al limite Buzzegoli scarica per Peralta che da ottima posizione spara di sinistro scutendo l’esterno rete.

40’ Gran esterno destro di Nardi dal limite che sfiora il palo.

54’ Inserimento di Chirichò che da due passi tocca debolmente fra le braccia di Marchegiani

62’ Clamorosa occasione per Gonzalez che prima non calcia ad area spalancata e poi non trova l’assist vincente per Bortolussi

64’ Impovviso e francamente troppo generoso arriva il vantaggio monzese con Finotto, che tocca in porta di testa una palla malamente sfuggita dalle mani di Marchegiani

66’ Altra occasionissima per gli azzurri con Buzzegoli che spara di destro fuori in diagonale da ottima posizione.

71’ Cassandro in scivolata sfiora la palla con la mano, all’arbitro non sfugge ed il Monza può raddoppiare con Gliozzi dal dischietto, praticamente senza fare nulla.

35’ Gran tiro di Babrieri che impegna Lamanna in corner. Dalla bandierina la palla arriva a Sbraga che calcia forte sul primo palo dove il portiere brianzolo salva d’istinto.

87’ Cross di Piscitella per la testa di Pogliano che appoggia debilmente a Lamanna da pochi passi.

90’ Arriva anche il tris con Rauti che segna partendo da posizione più che dubbia

NOVARA: 27 Marchegiani, 4 Sbraga, 6 Pogliano, 7 Nardi (9 Zunno 33’st), 10 Buzzegoli (Cap) (15 Collodel 35’st), 18 Bortolussi, 19 Gonzalez (VCap), 23 Bianchi, 26 Barbieri, 30 Peralta (24 Piscitella 25’st), 33 Cassandro.

A disposizione: 1 Marricchi, 34 Ferrara, 2 Tartaglia, 5 Bove, 8 Schiavi, 13 Visconti, 17 Paroutis, 25 Bellich, 28 Pinzauti.

Allenatore: Simone Banchieri

MONZA: 1 Lamanna, 5 Fossati (Cap) (24 Rigoni 16’st), 6 Bellusci, 7 Chiricò (17 Mosti 16’st), 11 Finotto (14 Rauti 46’st), 15 Marconi, 20 Iocolano (8 Morosini 16’st), 21 Armellino, 29 Paletta, 32 Lepore (VCap), 33 Gliozzi (9 Brighenti 37’st).

A disposizione: 12 Sommariva, 3 Anastasio, 4 Galli, 19 Scaglia, 23 Negro, 27 Marchi, 30 Franco.

Allenatore: Cristian Brocchi

Arbitro: Sig. Matteo Marcenaro di Genova

Assistenti: Sigg. Andrea Niedda di Ozierie e Gianluca D’Elia di Ozieri

Marcatori: 20’st Finotto (M), 27’st Gliozzi (M), 47’st Rauti (M)

Calci d’angolo: Novara-Monza 4-5

Ammonizioni: 7’pt Iocolano (M), 22′ Fossati (M), 18’st Marconi (M), 33’st Cassandro (N), 36’st Buzzegoli (N)

Recupero: 0’pt + 3’st