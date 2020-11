Un lampo del solito Buzzegoli in mezzo a troppo Renate. Galuppini allo scadere porta via tre punti meritati

Il Novara non sa più vincere, contro la capolista Renate, confermatasi squadra di rango, alla quarta rete stagionale di Buzzegoli, pareggia il subentrato De Sena, ispirato dal solito superbo Galuppini, che allo scadere segna il goal vittoria.

La classifica non mente, ed il Renate arrivato al Piola da capolista, dimostra tutte le sue qualità, giocando un calcio semplice ma efficacie, illuminato dalle giocate di un super Galuppini, fermato solo dalla traversa, prima di ispirare il pareggio e poi mettersi in proprio allo scadere, con una girata da favola, che vale i tre punti. Il Novara fatica, sbuffa ma ci prova, e quando Buzzegoli trova la via del goal (il quarto stagionale) con un bel destro dal limite, si arrocca a difesa del preziosissimo vantaggio. Resistenza durata meno di un quarto d’ora, perchè all’ennesimo tentativo, il sinistro di Galuppini (due traverse per lui) non trattenuto da Lanni, si trasforma in semplice pallone da spingere per il subentrato De Sena. Trovato il meritato pareggio, la squadra di Diana continua a sciorinare il proprio calcio, con il chiaro intento di portare a casa l’intera posta, lasciando poco o niente agli azzurri. Peccato perchè a 12′ dalla fine, Zigoni avrebbe anche la palla buona, ma come nel primo tempo, la spreca a tu per tu davanti ad un inredulo Gemello. Poi come detto, Galuppini fa calare il sipario sulla seconda sconfitta consecutiva.

“Dobbiamo imparare a vincere le patite sporche” aveva detto alla sua presentazione Michele Marcolini e dopo aver perso male a Lecco, il Novara ha provato a fare proprio il mantra, quando Buzzegoli ha trasformato in oro un pallone fronte porta dal limite, segnando il quarto centro stagionale. Ma non è bastato, al cospetto fi un avversario più forte e decisamente più sicuro delle proprie qualità. Nulla da dire per l’impegno, ma la differenza attuale con il Renate, sembra ridimensionare le ambizioni d’alta classifica degli azzurri, decisamente in debito di certezze, rispetto alla bella realtà lombarda, oggi guidata dalla tribuna per squalifica da Aimo Diana. Anche perchè le modifiche tentate da Marcolini, hanno avuto esiti tutt’altro che incoraggianti. Andrea Cisco, spostato dall’esterno di fianco a Zigoni, è apparso persino irritante, al punto da guadagnarsi l’uscita, già al termine del primo tempo. In mezzo al campo, senza l’equilibrio di Bianchi, Firenze sembra non riuscire ad incidere e Buzzegoli appare troppo solo, visto che al povero Collodel tocca correre, troppo e male. E poi, anche se come quinto di centrocampo, visto questo Lamanna, l’esterno destro continua a restare orfano di un protagonista credibile. Evidente che con tutti questi limiti, la squadra appare molto distante da quello che i tifosi azzurri speravano, al termine della campagna acquisti. Basti dire che con i potenziali recuperi, di fatto il Novara rischia pure di uscire dalla zona play-off. Se Marcolini doveva portare ad una svolta, in qualche modo ci è riuscito, ma purtroppo in negativo, anche sul piano del gioco.

La Formazione

Con Panico ancora fuori, confermato Piscitella sull’esterno di centrocampo e con Cisco che prende il posto di Lanini a fianco di Zigoni. Sono queste le principali novità proposte da mister Marcolini, che torna in panchina dopo la squalifica. Confermato il 3-5-2, con braga, Migliorini e Bove centrali e Lamanna sull’esterno destro di centrocampo. In mezzo a fianco di capitan Buzzegoli, Collodel a destra e Firenze a sinistra.

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 4 Sbraga, 5 Bove (V.Cap.), 7 Firenze, 10 Buzzegoli (Cap.) (53′ 36 Mbaye), 14 Migliorini, 15 Collodel, 17 Zigoni, 20 Lamanna, 24 Piscitella (76′ 23 Bianchi), 26 Cisco (45′ 9 Lanini)

A disposizione: 1 Spada, 31 Desjardins, 6 Pogliano, 16 Natalucci, 21 Pagani, 25 Bellich, 29 Rusconi, 32 Tordini

Allenatore: Michele Marcolini

RENATE: 1 Gemello, 3 Esposito, 4 Ranieri (61′ 25 De Sena), 5 Maistrello (73′ 30 Marano), 7 Anghileri (Cap.), 8 Kabashi, 14 Galuppini, 20 Rada, 24 Possenti, 27 Guglielmotti (V.Cap.), 28 Silva

A disposizione: 22 Bagheria, 2 Merletti, 6 Marafini, 11 Sorrentino, 13 Santovito, 19 Lakti, 21 Damonte, 23 Confalonieri

Allenatore: Aimo DIANA

Arbitro: Marco Ricci di Firenze

Assistenti: Roberto Fraggetta di Catania e Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto

Quarto ufficiale: Daniele Virgilio di Trapani

Marcatori: 47′ Buzzegoli (N); 67′ De Sena (R)

Ammonizioni: 33′ Bove (N); 51′ Zigoni (N); 62′ Mbaye (N); 67′ Kabashi (R); 80′ Firenze (N)

Calci d’angolo: Novara-Renate 0 – 5