Un Novara “annebbiato” perde 3-0 con la Pro Sesto e mister Banchieri torna sulla graticola

Senza Gonzalez rimasto a Novarello, il Novara non trova mai la luce nella nebbia di Sesto San Giovanni. Il peggior Novara della stagione fa tornare d’attualità il cambio dell’allenatore.

PRO SESTO-NOVARA 3-0

33′ Mutton (P); 65′ Buzzegoli (autogol); 65′ Scapuzzi (P)

Con due reti per tempo ed una nel finale in contropiede con gli azzurri tutti avanti, la Pro Sesto batte un Novara scialbo, che nella nebbia di Sesto San Giovanni non è mai riuscito ad accendere la luce. In particolare sono i giocatori di maggior spessore a non essere praticamente entrati in partita, con un Gonzalez che non è neppure partito, positivo al Covid (sta bene ed è asintomatico), con i risultati dei test arrivati solo nel primo pomeriggio. Basti dire che il raddoppio che di fatto ha deciso la gara, è arrivato da una clamorosa autorete di Buzzeoli (anche lui purtroppo sottotono) e la rete di apertura è stata deviata in porta dalla schiena di Lanni.

Una lezione forse troppo pesante, ma comunque delle tre sconfitte stagionali arriva al termine di una brutta prestazione, che torna a mettere in discussione l’allenatore. A questo punto nelle prossime ore, questa volta non potrà sorprendere il cambio della guida tecnica.

La Partita

In un campo fra i più stretti della categoria, i padroni di casa provano a forzare subito i ritmi, ma dopo una decina di minuti il Novara trova le contromisure, inanellando una serie di corner, che mostrano quanto possano diventare importanti le palle inattive. La partita bruttina, si sblocca con Mutton che appostato a centro area, calcia verso Lanni, il portiere para ma poi la sfera lo colpisce sulla schiena e finisce beffardamente in porta. Una rete propiziata da un buco a centrocampo ed un affondo di Scapuzzi a sinistra, dove ancora una volta Lamanna fatica a contenere.

In un finale di primo tempo non certo entusiasmante, Lanini viene stretto fra due avversari all’ingresso dell’area, ma l’arbitro Carella lascia correre fra le proteste più che legittime degli azzurri. Prima del fischio finale, Zigoni gira centralmente un cross di Panico, trovando la facile parata di Livieri.

La ripresa si apre con un tiro ad incrociare di Lanini che termina non distante dal palo di destra. Al 54′ è Zigoni che colpisce di testa su cross di Cagnano, senza impensierire Livieri. E’ l’ultima cosa vista dall’ex Venezia, perchè Banchieri prova a cambiare marcia con un triplo cambio, inserendo Cisco e spostando Lanini al centro dell’attacco, e togliendo anche Collodel e Lamanna, per Firenze e Natalucci.

La fascia destra azzurra sembra funzionare un po’ meglio con Natalucci ad appoggiare Cisco, ma la giornata è proprio no, perchè proprio dopo un tiro murato al giovane terzino; al 65′ riparte Scapuzzi da quella parte con il Novara scoperto, e quando il cross di Mutton viene messo in porta da Buzzegoli appostato da solo sul secondo palo, si capisce che proprio non è aria.

Ci sono ancora 20′ ma gli azzurri di fatto colpiti e affondati da due autoreti, sembrano scoraggiati. La cosa più bella la fa Lanini a 5′ dalla fine, girando fuori in spettacolare bicicletta, una punizione da destra scodellata da Buzzegoli. Non c’è neppure il tempo per sperare, perchè poco dopo la Pro Sesto parte in campo aperto con un contropiede in netta superiorità numerica che porta al terzo goal di Scapuzzi. Scendono i titoli di coda quando beffardamente la nebbia si dirada un po’ mostrando lo smarrimento della squadra in campo e l’amarezza dei dirigenti sugli spalti.

La Formazione

Non c’è Gonzalez, questa volta il Covid ferma l’argentino che per fortuna è asintomatico al suo posto parte titolare Lanini. E’ l’unica novità del Novara di Banchieri, che di fatto è lo stesso del primo tempo di sette giorni fa contro la Carrarese.

Il Tabellino

PRO SESTO: 22 Livieri, 4 Gattoni, 5 Pecorini, 7 Palesi (88′ 21 Parrinello), 8 Gualdi (VC), 10 Scapuzzi (C; 88′ 28 Maffei), 11 Cominetti (59′ 14 Ntube), 18 Mutton (70′ 9 De Respinis), 19 Caverzasi, 23 Giubilato, 32 Franco

A disposizione: 1 Del Frate, 3 Maldini, 6 Di Munno, 16 Miscioscia, 24 Costa, 25 Bosco, 29 Marchesi

Allenatore: Francesco Parravicini

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 5 Bove, 9 Lanini, 10 Buzzegoli (C), 11 Panico (83′ 32 Tordini), 14 Migliorini, 15 Collodel (54′ 7 Firenze), 17 Zigoni (55′ 26 Cisco), 20 Lamanna (53′ 16 Natalucci), 23 Bianchi (VC; 76′ 8 Schiavi)

A disposizione: 31 Desjardins, 4 Sbraga, 6 Pogliano, 25 Bellich, 29 Rusconi, 33 Colombini, 36 Mbaye

Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Luigi Carella di Bari

Assistenti: Sigg. Giovanni Mittica di Bari e Dario Gregorio di Bari

Quarto ufficiale: Sig. Stefano Milone di Taurianova

Marcatori: 33′ Mutton (P); 65′ Buzzegoli (autogol); 65′ Scapuzzi (P)

Ammonizioni:

Calci d’angolo: Pro Sesto-Novara 4-7