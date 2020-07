Un Novara eroico vince a Carpi e si guadagna l’ultimo scalino che vale la finale per la serie B

Azzurri che vanno avanti meritatamente 0-2 nel primo tempo con Pinzauti e Sbraga e poi resiste agli assalti del Carpi che accorcia le distanze solo al 90′. In semifinale azzurri che tornano in Emilia contro la Reggiana venerdì sera.

Il Novara non aveva mai vinto al Cabassi ed ha scelto il momento migliore per farlo, scrivendo una pagina di storia straordinaria che issa la squadra di Banchieri fino alla semifinale Paly-Off dove gli azzurri affronteranno giovedì prossimo il Reggio Audace a Reggio Emilia per l’accesso alla finalissima che vale la serie B. Una prova eroica che ha come simbolo Andrea Sbraga, che segna il raddoppio, si traveste da gladiatore per fermare tutti gli assalti nemici e nel finale resta in campo con una gamba sola portando fuori l’ultimo pallone dell’impresa.

La Formazione

I dubbi della vigilia su Barbieri e Bortolussi non si sono dissipati e allora dentro Cassandro sull’esterno basso e Pinzauti centravanti. Il resto dell’undici azzurro è lo stesso sceso in campo a Meda giovedì scorso, con il match winner Pablo Gonzalez a rivestire il ruolo di spauracchio degli emiliani. In compenso dall’altra parte c’è il bomber della serie C Biasci con il piede più caldo del post Covid, ma mister Riolfo nel confermare il 4-3-1-2, lascia però fuori Jelenic sulla trequarti schierando Maurizi dietro a Vano. Difesa completamente rivoluzionata rispetto al 2-2 con l’Alessandria: fuori Pellegrini, Varga e Sarzi Puttini, dentro Boccaccini, Lomolino e Simonetti con Pezzi sulla fascia destra.

La Partita

Dopo un inizio decisamente timido, gli azzurri passano praticamente al primo affondo, grazie ad un colpo di testa di Pinzauti su cross di Buzzegoli, sporcato in porta da Sabotic. E’ una rete che scuote i padroni di casa che ci provano a testa bassa, ma anche con disordine e troppa foga e così un Novara dalla mente sgombra e dalla gamba tonica, comincia ad inanellare opportunità, persino dopo che Sbraga trova il raddoppio con uno stacco imperioso dopo un corner.

Nella ripresa inevitabile l’inizio di una lunga sofferenza, che ha tratti costringe gli azzurri ad una difesa ad oltranza dentro l’area. Anche perchè col passare dei minuti le energie calano e la lucidità viene meno. Nel finale persino il monumentale Sbraga rientra in campo con una gamba sola dopo un salvataggio miracoloso. Proprio allo scadere in mischia Vano segna di testa la rete che mette il panico, questa squadra ha un cuore grande ed uno spirito di gruppo che sta facendo la differenza ed in contropiede ha anche le sue chance per chiudere la partita.

Le Reti

9′ Novara subito clamorosamente in vantaggio con Pinzauri che devia un cross di Bozzegoli poi toccato in porta anche da Sabotic.

41′ Il Novara raddoppia con Sbraga che va a staccare in terzo tempo imperiosamente sulla battuta da corner e segna la pesantissima rete del raddoppio.

90′ Vano segna di testa sotto l’incrocio deviando una delle tante palle buttate dentro nel finale.

Il Tabellino

CARPI: 22 Nobile, 5 Pezzi (Cap.), 8 Hraiech (’46 20 Jelenic), 10 Saric, 13 Sabotic (V.Cap.), 19 Vano, 23 Maurizi (’62 9 Cianci), 26 Lomolino, 28 Biasci, 32 Simonetti (’85 4 Carta), 33 Boccaccini (46′ 2 Rossoni)

A disposizione: 1 Rossini, 6 Varoli, 7 Pellegrini, 11 Carletti, 14 Bellini, 27 Fofana, 30 Mastaj.

Allenatore: Giancarlo Riolfo

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 4 Sbraga, 5 Bove (’72 25 Bellich), 7 Nardi (50′ 8 Schiavi), 10 Buzzegoli (Cap), 19 Gonzalez (V.Cap.), 23 Bianchi, 24 Piscitella (’60 11 Cisco), 28 Pinzauti (’60 18 Bortolussi), 33 Cassandro.

A disposizione: 1 Marricchi, 9 Zunno, 15 Collodel, 26 Barbieri, 29 Pinotti, 30 Peralta, 32 Pagani, 37 Strechie.

Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Daniele De Santis di Lecce

Assistenti: Sigg. Rosario Caso di Nocera e Khaled Bahri di Sassari

Quarto ufficiale: Paride Tremolada di Monza

Marcatori: 9′ Pinzauti (N), 35′ Sbraga (N), ’90 Vano (C)

Calci d’angolo: Carpi-Novara 4-1

Ammonizioni: 10′ Maurizi (C), 21′ Bove (N), 47′ Nardi (N), ’67 Sbraga (N)

Recupero: 1’pt + 5′ st