Un Novara fragile e confuso, si salva a Grosseto grazie ad un rigore regalato, ma la classifica è da brivido

Sotto in apertura di ripresa con un tiro deviato di Galligani, gli azzurri rimediano grazie ad un fallo fuori area trasformato in rigore e segnato da Schiavi. Ma il Novara, sempre più confuso e fragile, non vince da sette partite e la classifica parla da se.

Dalla caccia alla serie B, al portare a casa la pelle. L’obiettivo stagionale azzurro è completamente ribaltato, lo dice una classifica preoccupante e lo ammette anche il Direttore Generale Roberto Nespoli, intervistato da Radioazzurra allo Zecchini di Grosseto, durante l’intervallo della partita, prima che i maremmani trovassero il vantaggio con Galligani, attaccante esterno passato dalla Juventus Domo in Eccellenza. Gli azzurri sotto all’inizio del primo tempo con il primo tiro (deviato) dei maremmani, trovano il pareggio nel finale con un rigore regalato dall’arbitro e trasformato da Schiavi. Nei minuti finali le squadre restano in dieci con i maremmani giustamente infuriati con l’arbitro.

La Formazione

Vuoi per necessità (manca Buzzegoli fermato dal Covid) vuoi per un tentativo di farne virtù, Michele Marcolini schiera un Novara con una chiara impronta offensiva, che in mezzo schiera solo Bianchi, come con una qualche proprietà al contenimento. Un 4-3-3 che davanti a Lanni, vede i corazzieri Sbraga e Migliorini come centrali e Cagnano con Lamazza sugli esterni. Di fianco a Firenze, più impegnato in compiti di regia, ci sono due Bianchi e Schiavi. Al centro dell’attacco torna Zigoni, con capitan Gonzalez e Panico ad agire sugli esterni. In panchina si rivede Hrkac con Cisco e Collodel pronti a subentrare.

La Partita

Trenta minuti di discreto possesso palla e predominanza territoriale per il Novara nella prima parte di primo tempo, ma qualche potenziale pericolo arriva solo su palla inattiva. Poi il fronte destro difensivo azzurro comincia a scricchiolare, con Lamanna che fatica su Galligani, ed il Grosseto, soprattutto in ripartenza, comincia a creare qualche pericolo. Attenti però i centrali azzurri, soprattutto con Migliorini, sempre bravo a chiudere.

Dopo un incoraggiante inizio di ripresa, gli azzurri capitolano al 53′, quando Galligani diventa decisivo nel suo uno contro uno su Lamanna, il quale però è davvero sfortunato a deviare fortuitamente in porta, il tiro non irresistibile dell’ex Juventus Domo.

Marcolini gioca la carta della quasi disperazione, togliendo un Firenze impegnato nel fare il compitino, per inserire Andrea Cisco, provando a trasformare il Novara con un 4-2-4 super offensivo. L’impegno c’è, ma gli attacchi confusi azzurri, fanno solo il solletico ai padroni di casa. Ci vuole un miracolo, che si materializza sotto forma di regalo. Un fallo su Schiavi nettamente fuori area, che l’arbitro trasforma in rigore realizzato dallo stesso argentino, il migliore fra gli azzurri insieme a Migliorini.

La Cronaca

11′ Colpo di testa di Sbraga fuori dallo specchio, a seguito di corner battuto da Panico

22′ Bella iniziativa e cross teso dentro l’area di Panico, non ci arrivano prima Gonzalez e poi Zigoni, palla respinta appena fuori area, con Firenze che colpisce male alto.

35′ Galligani punta e salta Lamanna e mette un tiro cross molto pericoloso sul quale interviene in spaccata Migliorini provvidenzialmente.

36′ Azione quasi in fotocopia Galligani vs Migliorini, con il centrale azzurro pronto a recuperare per altre due volte rimediando alle difficoltà di Lamanna.

43′ Doppio contropiede fallito dal Novara in superiorità numerica, con l’ultimo passaggio o tirno sbagliato, prima da Panico, poi da Gonzalez.

47′ Subito occasione per il Novara in apertura di ripresa, con Schiavi che mette fuori di testa da posizione favorevole a centro area.

53′ Ancora Galligani punta e salta Lamanna, che però è sfortunatissimo, perchè il suo tocco casuale sporca la traiettoria di una palla che sarebbe facile preda di Lanni, il quale viene così ingannato ed i maremmano trovano il vantaggio.

59′ Sersanti calcia sul primo palo trovando la risposta di Lanni

72′ Moscati di testa a pochi passi dalla porta spreca la palla del possibile match point, senza neppure centrare la porta

79′ Sbraga appostato sul secondo palo, spedisce fuori da pochi centimetri, su invito di Schiavi da punizione.

83′ Schiavi atterrato da Fratini un metro fuori area, tramutato in rigore dalla clamorosa svista dell’arbitro. El Nino non sbaglia ed il Novara trova un insperato pareggio.

85′ Il Grosseto perde la testa e Pedrini si fa espellere per aver colpito Schiavi a gioco fermo, ma forse per rimediare agli erroi, il confuso signor Kumara caccia inspiegabilmente anche l’argentino.

Il Tabellino

GROSSETO: 1 Barosi, 5 Ciolli (C.), 6 Gorelli (V.C.), 8 Fratini, 9 Moscati (75′ 23 Kalaj), 11 Galligani, 13 Kraja (66′ 4 Cretella), 15 Polidori (75′ 19 Russo), 17 Campeol, 25 Sicurella (66′ 21 Pedrini), 29 Sersanti

A disposizione: 22 Antonino, 7 Pierangioli, 10 Boccardi, 16 Simeoni, 18 Manicone, 26 Bertoli, 27 Vrdoljak, 30 Scaffidi

Allenatore: Lamberto Magrini

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 4 Sbraga (VC), 7 Firenze (62′ 26 Cisco), 8 Schiavi, 11 Panico (88′ 15 Collodel), 14 Migliorini, 17 Zigoni, 19 Gonzalez (C; 76′ 9 Lanini), 20 Lamanna (76′ 16 Natalucci), 23 Bianchi

A disposizione: 31 Desjardins, 5 Bove, 6 Pogliano, 21 Pagani, 25 Bellich, 28 Hrkac, 32 Tordini

Allenatore: Michele Marcolini

Arbitro: Sig. Sajmir Kumara di Verona

Assistenti: Sigg. Vincenzo Madonia di Palermo e Antonio Lalomia di Agrigento

Quarto ufficiale: Sig. Claudio Petrella di Viterbo

Marcatori: 53′ Galligani (G); 84′ Schiavi (N)

Ammonizioni: 25′ Panico (N); 38′ Kraja (G); 40′ Zigoni (N)

Espulsioni: 85′ Pedrini (G); 86′ Schiavi (N)

Calci d’angolo: Grosseto 2 – Novara 0

Recupero: 0′ 1° T – 4′ 2° T