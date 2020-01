Un parto fra Corso della Vittoria e Pronto Soccorso. Mamma e bimbo stanno bene

Una donna di origine asiatica in preda alle doglie sale sull’ambulanza con il bimbo che sta venendo alla luce, il parto per fortuna si conclude senza conseguenze al Pronto Soccorso.

Nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 20 gennaio 2020) il centralino del 118 riceve la richiesta d’aiuto di una partoriente di origine asiatica, che oramai a doglie avanzate si trovava nell’impossibilità di raggiungere l’ospedale Maggiore. Quando i sanitari sono giunti presso la sua abitazione in Corso della Vittoria e l’hanno fatta salire sull’ambulanza il parto era di fatto già in atto con la testa del nascituro che si cominciava a vedere. Grazie all’assistenza dei soccorritori, la donna e il bambino sono potuti giungere fino al Pronto Soccorso, dove giusto qualche minuto dopo l’arrivo del ginecologo il maschietto, sano ed in piena salute è venuto al mondo, per la gioia della mamma anch’essa per fortuna in buone condizioni.