Un primo tempo di goal e spettacolo, poi il Novara resiste alla Giana Erminio e vince 2-1

Le splendide reti di Panico e Buzzegoli nel primo tempo indirizzano la partita, poi la Giana Erminio segna subito nella ripresa e fa un po’ soffrire gli azzurri, che però resistono e riescono anche a far esordire tutti insieme: Migliorini, Lamanna e Lanni.

Un quarto d’ora di palleggio apprezzabile e qualche punzecchiatura offensiva, con cui la Giana ci tiene a spiegare che non sarà una passeggiata, prima di vedere una pregevole azione azzurra, con Zigoni anticipato in corner da ottima posizione,dopo un bello scambio Gonzalez-Schiavi.

Prove di palla inattiva al 20′, con il corner disegnato sul 2° palo da Buzzegoli, rimesso dentro al volo da Panico, con Migliorini che colpisce bene di testa, solamente troppo centrale.

Cresce il Novara che al 28′ minaccia la porta milanese con una mezza rovesciata di Schiavi, innescato da una bella discesa a destra sul fondo di Panico.

Al 35′ il Novara passa. Da qualche minuto oramai Panico sfondava con regolarità a destra, e dopo aver chiuso un bel triangolo lungo con Buzzegoli, entra in area e calcia in diagonale freddando Zanellati.

Il Novara allora si diverte e farebbe spellare le mani anche al pubblico, quando allo scadere, capitan Buzzegoli riceve lo scambio da corner e da posizione impossibile, inventa un meraviglioso interno destro che si spegne sotto l’incrocio lontano: 2-0 per gli azzurri che vanno a bersi un thé caldo ricco di bollicine.

Al rientro Ferguson-Albè ne cambia subito due per provare ad invertire la rotta e con un po’ di fortuna l’operazione riesce, quando Palazzolo si ritrova la palla da spingere, dopo una conclusione un po’ “ciccata” di Ferrari a centro area, solo smanacciata corta da Lanni. Siamo solo al 5′ e la Giana Erminio, dopo aver imbarcato un po’ d’acqua nel primo tempo, ha tutti i motivi per crederci.

Dopo una pressione ospite che produce quattro corner in serie, Banchieri deve rispondere, aumentando i giri soprattutto nelle ripartenze. Dentro Cisco chiamato a scorrazzare negli spazi in luogo di Gonzalez, ed esordio per l’ex Juve U23 di proprietà del Parma Eric Lanini, per far rifiatare un comunque positivo Zigoni.

E Andrea Cisco non delude, spingendo un paio di contropiedi pericolosissimi, non conclusi positivamente per poco, ma che spezzano il buon momento degli ospiti, durato un quarto d’ora abbondante.

Banchieri che immette nuove energie al 74′, richiamando Lamanna e Bianchi per Pagani e Collodel.

C’è da soffrire fino alla fine, perchè il Novara non la chiude in contropiede, così arriva il triplice fischio finale che vale la seconda vittoria consecutiva casalinga. Successo certametne leggittimo che per almeno una settimana, regala rinnovate certezza ad un Novara che lunedì sera nel posticipo, farà visita all’Alessandria da un comodo terzo posto in classifica.

La Formazione

Fra gli ultimi arrivati dal mercato e subito convocati, Simone Banchieri può pescare per una maglia da titolare, solo Marco Migliorini al centro della difesa. A fianco del gigante arrivato dalla Salernitana c’è Bove. Novità anche sull’esterno destro, dove fa il suo esordio in campionato Francesco Lamanna, a sinistra confermato Cagnano. Dalla cintola in su è il Novara partito con la Lucchese domenica. Con Buzzegoli in cabina di regia, supportato da Bianchi e Schiavi. Al centro dell’attacco bomber Zigoni, lo sostengono Beppe Panico e Pablo Gonzalez. In rampa di lancio, anche solo per qualche scampolo, Eric Lanini e Marco Firenze. In panchina si rivede finalmente anche Sbraga.

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 5 Bove, 8 Schiavi, 10 Buzzegoli (C), 11 Panico (89′ 32 Tordini), 14 Migliorini, 17 Zigoni (65′ 9 Lanini), 19 Gonzalez (VC; 65′ 26 Cisco), 20 Lamanna (73′ 21 Pagani), 23 Bianchi (74′ 15 Collodel)

A disposizione: 31 Desjardins, 4 Sbraga, 7 Firenze, 16 Natalucci, 18 Zunno, 25 Bellich, 29 Rusconi

Allenatore: Simone Banchieri

GIANA ERMINIO: 22 Zanellati, 2 Perico, 4 Finardi (78′ 17 Maltese), 6 Palazzolo (73′ 26 Marcandalli), 7 Pinto (C), 9 Ferrario, 10 Perna (VC; 65′ 27 Ruocco), 11 Greselin (46′ 20 Capano), 15 Bonalumi, 18 De Maria (46′ 14 Zugaro De Matteis), 24 Montesano

A disposizione: 1 Acerbis, 3 Barazzetta, 8 Rossini, 21 Dalla Bona, 23 D’Ausilio Guadagno, 25 Pirola, 28 Di Maira

Allenatore: Cesare Albè

Arbitro: Sig. Mario Davide Arace di Lugo di Romagna

Assistenti: Sigg. Milos Tomasello Andulajevic di Messina e Vincenzo Adriano Catucci di Pesaro

Quarto ufficiale: Sig. Francesco Luciani di Roma 1

Marcatori: 35′ Panico (N); 45′ Buzzegoli (N); 49′ Palazzolo (G)

Ammonizioni: 43′ De Maria (G); 43′ Buzzegoli (N); 55′ Bove (N); 71′ Palazzolo (G); 89′ Bonalumi (G)

Calci d’angolo: 4 Novara- 3 Giana Erminio

Recupero: 1 T 2′ – 2 T 3′

Note: ammonizione Mister Banchieri 55′;