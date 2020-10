Una giornata che sembrava perfetta. Novara-Carrarese finisce 1-1 e sfuma ancora per gli azzurri la vetta solitaria

In vantaggio con Bove nel primo tempo, il Novara sfiora più volte il raddoppio, in una partita che ha visto anche due legni colpiti dalla Carrarese che pareggia a 10′ dalla fine. Un peccato perchè dagli altri campi i risultati avrebbero consentito agli azzurri di andare in fuga.

NOVARA-CARRARESE 1-1

Marcatori: 18′ Bove (N); 76′ Murolo (C)

Questa volta il sogno del primo posto solitario, il Novara calcio lo ha accarezzato fino ad una manciata di minuti dalla fine, sfiorando più volte il goal del raddoppio nei primi 20′ minuti della ripresa, per poi subire il pareggio di Murolo che come Bove nel primo tempo, ha sfruttato di testa un cross da calcio d’angolo. Un risultato comunque legittimo per i toscani, che in qualche modo, pur subendo a tratti, con i suoi uomini di maggiore tasso tecnico, hanno colpito anche due legni, anche se il legno più pesante e decisivo (parte superiore della traversa) lo ha colpito Bianchi a tempo scaduto.

Ai punti gli azzurri avrebbero certamente meritato di più, uscendo fra gli applausi degli 800 del Piola, che probabilmente dovranno attendere chi sa quanto per tornare allo Stadio. Un vero peccato, perchè in caso di vittoria, i risultati dagli altri campi, avrebbero consentito agli azzurri di andare in testa da soli, una cosa che non si vedeva dall’11 aprile del 2015, prima che il Novara di Toscano prendesse la famosa penalizzazione di 8 punti.

Ora ci si rituffa nella settimana tipo che precede la trasferta di Sesto S.Giovanni, chissà che mister Banchieri non abbia finalmente conquistato la fiducia della società.

La Formazione

C’è solo il cambio Lamanna-Natalucci nel Novara che riprova a scalare la vetta, sette giorni dopo lo stop col Pontedera e la trasferta corsara a Livorno di mercoledì. In pratica gli stessi uomini che hanno cominciato al Picchi e le stesse armi pronte a subentrare in panchina a cominciare dallo “spacca partire” Andrea Cisco.

Sul fronte toscano, Baldini rinuncia a Pasciuti (squalificato), Foresta e Schirò (probabilmente è lui l’uomo fermato dalla positività al Covid rilevata ieri), ma può comunque schierare una signora formazione, a partire dai tre davanti Calderini, Infantino e Piscopo.

La Cronaca

7′ Rete annullata a Panico, per un precedente fallo di Collodel, a seguito di un bel sinistro di Gonzalez respinto da Mazzini.

15′ Si scuote il palo alla destra di Lanni (immobile) per il destro terrificante dal limite di Luci

18′ Novara in vantaggio grazie ad un perfetto stacco di Bove, che indirizza alla perfezione un cross ben di Buzzegoli che aveva ricevuto lo scambio dalla bandierina.

22′ Occasionissima in contropiede per Panico, servito nello spazio da Zigoni, ma l’ex Cittadella calcia alto appena entrato in area.

36′ Altro palo clamoroso colpito dalla Carrarese, questa volta Infantino si gira in un fazzoletto e da posizione impossibile lascia di sale Lanni, salvato dal legno.

46′ Subito un’opportunità per Gonzalez, servito sul secondo palo da Panico, mastica però col sinistro al volo.

47′ Altra occasionissima per gli azzurri, questa volta Gonzalez riparte dopo aver rubato palla e mette all’altezza del dischetto per Zigoni che non riesce a deviare con la porta spalancata.

49′ Ancora Novara, sempre Gonzalez, questa volta può calciare con l’esterno, ma la palla prende solo la rete esterna da ottima posizione.

54′ Veramente sfortunato Gonzalez, che questa volta di testa indirizza bene, ma Mazzini si supera togliendo palla dalla porta.

59′ Gonzalez la mette di prima sul dischetto, dove Zigoni viene anticipato di un soffio dall’uscita a valanga di Mazzini.

63′ Finisce il match di un ottimo quanto sfortunato Pablo Gonzalez, entra l’arma letale Andrea Cisco.

67′ Fuori Panico dentro Lanini.

75′ Pareggio improvviso della Carrarese, con Murolo che come Bove colpisce di testa dopo un corner, con la palla che prende il terzo palo, ma questa volta la palla rimbalza oltre la linea.

81′ Entra anche Marco Firenze al posto di Ricky Collodel.

85′ Miracolo di Mazzini su Cisco che dal limite ha incrociato bene col destro.

92′ Bianchi in posizione regolare cicca una battuta facile davanti alla porta, posizionato sul dischetto il posizione solitaria e la palla si appoggia sulla parte superiore della traversa.

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 5 Bove, 10 Buzzegoli (C), 11 Panico (68′ 9 Lanini), 14 Migliorini, 15 Collodel (82′ 7 Firenze), 17 Zigoni, 19 Gonzalez (VC; 64′ 26 Cisco), 20 Lamanna, 23 Bianchi

A disposizione: 31 Desjardins, 4 Sbraga, 6 Pogliano, 16 Natalucci, 18 Zunno, 21 Pagani, 25 Bellich, 29 Rusconi, 32 Tordini

Allenatore: Simone Banchieri

CARRARESE: 22 Mazzini, 2 Valietti (68′ 27 Grassini), 3 Imperiale, 4 Agyei (C; 87′ 13 Ermacora), 5 Murolo (VC), 6 Borri, 8 Luci, 11 Calderini (68′ 23 Doumbia), 20 Infantino, 28 Cais, 30 Piscopo

A disposizione: 1 Pulidori, 9 Manzari, 10 Caccavallo, 16 Fortunati

Allenatore: Silvio Baldini

Arbitro: Sig. Mario Vigile di Cosenza

Assistenti: Sigg. Salvatore Emilio Buonocore di Marsala e Federico Pragliola di Terni

Quarto ufficiale: Sig. Michele Delrio di Reggio Emilia

Ammonizioni: 55′ Valietti (C); 70′ Cagnano (N); 79′ Piscopo (C); 90′ Lamanna (N)

Calci d’angolo: Novara-Carrarese 4-2

Recupero: 1′ 1°T – 3′ 2°T