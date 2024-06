Una pista ciclabile tra Recetto e Biandrate

Recetto – Riceviamo e pubblichiamo dal sindaco Lido Beltrame: “Abbiamo il piacere di condividere la presentazione del progetto esecutivo per la realizzazione della pista ciclabile tra le aree industriali di Recetto e Biandrate. Nei giorni scorsi abbiamo presentato il progetto esecutivo per la realizzazione della pista ciclabile, lungo il canale Cavour, per collegare le aree industriali dei Comuni di Recetto e di Biandrate. Questa nuova infrastruttura non solo favorirà la mobilità sostenibile, ma contribuirà al benessere sociale e ambientale della nostra comunità con l’inserimento di un percorso vita e area ristoro. La realizzazione dell’infrastruttura permetterà inoltre di mettere in sicurezza l’arteria provinciale dirottando sulla pista tutto il traffico ciclabile e pedonale garantendo così la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni“.