Urla e bestemmie poi la violenza ad un agente: arrestato un 40enne in corso Cavour

Giovedì scorso la Polizia di Novara ha arrestato un 40enne “disturbatore” senza fissa dimora, con numerosi precedenti penali, che si è rifiutato di declinare le proprie generalità ed ha colpito un agente di Polizia.

Urla, bestemmie ed atteggiamenti intimidatori in uno stato di agitazione che ha destato l’attenzione della Polizia. Gli agenti della Questura di Novara, hanno arrestato un cittadino senza fissa dimora, classe 1980, con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona; nella giornata di giovedì 2 luglio 2020, mentre effettuavano uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, con particolare attenzione rivolta al centro cittadino, dove nelle ultime settimane si sono verificati alcune liti in strada. Percorrendo corso Cavour, hanno notato l’uomo in evidente stato di agitazione, che urlava a gran voce, bestemmiando. Avvicinati per comprendere le ragioni, non solo si vedevano negate le generalità, ma registravano l’atteggiamento intimidatorio e poco collaborativo, per questo l’uomo deve ora rispondere di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale. Un agente è dovuto ricorrere anche alle cure dei sanitari presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore, a seguito delle ferite riportate nel corso dell’intervento.

Il giudizio per direttissima ha convalidato poi l’arresto eseguito dagli Agenti, applicando contestualmente la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.