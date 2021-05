Venerdì 28 il Giro d’Italia torna in città, attenzione alla viabilità

Transito dei ciclisti previsto tra le 12:30 e le 14:00 circa, proveneniente dalla SS.11. Diverse vie chiuse al traffico, previsti percorsi alternativi.

Venerdì 28 maggio è previsto il passaggio, anche a Novara, della 19esima tappa del 104° Giro d’Italia (Abbiategrasso – Alpe di Mera).

Il transito in base all’andatura, è previsto tra le 12,30 circa e le 14,00 circa e provenendo dalla SS 11 (territorio del comune di Trecate) interesserà:

SS 11 “Padana superiore”, corso Milano, via XXV Aprile, viale Curtatone, viale Ferrucci, viale Manzoni, largo Buscaglia, viale Dante Alighieri, corso Risorgimento, SS 229 “del lago d’Orta”.

Le forze di polizia, con l’ausilio di volontari della protezione civile, presidieranno tutte le vie interessate oltre agli attraversamenti e aree potenzialmente pericolose.

Sarà disposta un’ordinanza dirigenziale per la chiusura totale della circolazione stradale a partire dalle ore 10.00 circa e fino alle 15.00 circa, salvo imprevisti e variazioni e sarà vietata la sosta su ambo i lati della carreggiata in tutte le vie interessate dal passaggio della competizione sportiva dalle ore 00,00 alle ore 15.00 di venerdì 28 maggio 2021.

Si invita vivamente ad evitare l’uso dei veicoli; qualora fosse comunque necessario spostarsi, avere l’accortezza di posizionarsi in zone esterne al percorso.

I residenti si troveranno pertanto nell’impossibilità di transitare nelle vie suddette e ad entrare ed uscire dal proprio passo carraio.

Si precisa che eventuali veicoli ancora in sosta nella suddetta fascia oraria saranno rimossi ai sensi del Codice della strada.

Percorsi alternativi e deviazioni consigliate:

● per tutti i veicoli diretti sulla SS229 “del lago d’Orta” si consigliano le seguenti deviazioni:

➢ i veicoli provenienti dalla tangenziale (via Pavesi, corso della Vittoria) e diretti verso

Borgomanero e il lago d’Orta dovranno percorrere via Verbano e dirigersi verso Bellinzago/Oleggio sulla SS32 “Ticinese”;

➢ i veicoli provenienti da corso Vercelli e/o da via Biandrate e diretti verso Borgomanero e il lago d’Orta dovranno dirigersi verso via Valsesia in direzione Briona/Fara Novarese sulla SS 299 “di Alagna”;

● i veicoli provenienti dalla zona nord della città (Veveri – via Pavesi – corso della Vittoria) e

diretti verso il centro dovranno raggiungere via delle Americhe e alla rotatoria “Bobby Sands” di

via Europa /via Boroli dirigersi verso via Monterosa direzione cavalvavia San Martino;

● i veicoli provenienti dalla zona sud, dal centro della città, e diretti verso Veveri e corso della

Vittoria/via Verbano dovranno dirigersi alla rotatoria “Bobby Sands” di via Europa /via Boroli e

dirigersi sul calvalcavia di via delle Americhe per attraversare corso Risorgimento;

● gli svincoli della tangenziale di Novara sulla SS11 “Padana Superiore” (corso Milano) saranno chiusi;

● piazza Garibaldi sarà chiusa al traffico, i taxi sosteranno in corso Garibaldi che sarà chiuso per

tutti i veicoli diretti verso la stazione da largo Cavour. Sarà consentito solo l’accesso in piazza Garibaldi da via San Francesco d’Assisi provenendo da corso della Vittoria e l’uscita da corso Garibaldi verso largo Cavour (finché sarà possibile)

● tutti i veicoli provenienti da Sant’Agabio e diretti in centro città potranno percorrere solo il cavalcavia Porta Milano ed essendo chiusa via San Francesco d’Assisi dovranno proseguire su baluardo Lamarmora per tutte le direzioni. I veicoli provenienti da corso Cavallotti (centro città) potranno percorrere cavalcavia Porta Milano in direzione Sant’Agabio o svoltare a destra verso baluardo Lamarmora ;

● tutti i veicoli provenienti da largo Don Minzoni e diretti in viale Dante Alighieri saranno deviati

all’intersezione con via Gnifetti e/o via Solferino;

● tutti i veicoli diretti verso cavalcavia Porta Sempione dopo la chiusura saranno deviati, per raggiungere il centro e zone limitrofe, in via Leonardo da Vinci e/o in via Biroli verso via delle Rosette in direzione cavalcavia di Via delle Americhe;

● per tutti i veicoli provenienti dalla tangenziale/corso XXIII marzo alla rotatoria “El Alamein” per la chiusura di viale Curtatone, potranno essere deviati in corso XXIII Marzo verso il centro o in viale Giulio Cesare.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara