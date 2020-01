Venerdì sera di controlli della Polizia in città . La “movida” novarese supera il test

Nella serata di venerdì 24 gennaio, la Polizia di Novara insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Torino, hanno effettuato una serie di controlli sul territorio e sui locali del divertimento a Novara, con sei esercizi pubblici controllati, sui quali non sono stati rilevate problematiche particolari.

Sei esercizi pubblici ed oltre cento persone controllate. E’ il bilancio emerso dai servizi di controllo effettuati ieri seri (venerdì 24 gennaio 2020) dalla Polizia di Stato di Novara, la quale con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, ha implementato il servizio di controllo del territorio in città, per ciò che riguarda sopratutto locali e divertimento a Novara.

Un’iniziativa che “si inserisce in un più ampio progetto di diversificazione dei servizi di controllo del territorio – si legge nella nota stampa diffusa dalla Questura novarese – disposti per fare fronte anche alle differenti esigenze rappresentate da attori istituzionali e dalla cittadinanza novarese”.

Dalle verifiche alle 101 persone (38 con pregiudizi penali o di polizia) ed ai 6 esercizi pubblici situati in corso 23 marzo, via XX Settembre, Via Marconi e Piazza Martiri, non sono emerse particolari criticità. In particolare gli agenti hanno verificato gli avventori e la correttezza della documentazione amministrativa, anche con l’ausilio della Polizia Locale. A fine serata soltanto una segnalazione per possesso di stupefacente in modica quantità.