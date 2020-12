Via Solferino e via Marconi cambiano volto, progetto definitivo approvato dalla giunta Canelli

Lavori finanziati per 300 mila euro, altri interventi riguarderanno via Regaldi, via Garibaldi e piazza Cavour, via Giulietti, via Fauser e via Galilei.

Con l’odierna approvazione in Giunta, l’amministrazione Canelli da il la definitivo al progetto relativo ai lavori di sistemazione delle vie Solferino e Marconi.

Le due arterie cittadine avevano bisogno di interventi per la sicurezza stradale e dei pedoni, interventi che si rendono necessari a causa di un ammaloramento generale dei marciapiedi e della sede stradale avvenuto nel corso degli anni. Il progetto di riqualificazione “ha lo scopo di creare percorsi sicuri per i pedoni, abbattendo le attuali barriere architettoniche e consentendo una sistemazione totale delle due aree” ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Paganini, in un comunicato stampa diffuso dall’ente.



In via Solferino saranno eseguiti i seguenti lavori :

– sistemazione generale dei due marciapiedi (lato destro e lato sinistro)

– interventi di allargamento laddove sia possibile e necessario (davanti all’autosilo, ad esempio, e sotto al Baluardo)

– migliore definizione degli spazi di sosta

– tratto ciclabile bidirezionale dall’autosilo all’innesto con corso della Vittoria (da approfondire parallelamente al Pums)

– nuovo impianto di pubblica illuminazione (lato destro con le spalle a viale Dante)



In via Marconi saranno eseguiti i seguenti lavori:

– ridefinizione del piano strada e dei marciapiedi

– realizzazione nuovi sottofondi

– stesura nuovi manti bituminosi

– segnaletica orizzontale per definire gli spazi auto



“Un progetto – ha concluso il Sindaco di Novara Alessandro Canelli – che ha l’obiettivo di riqualificare due strade che da molto tempo attendevano interventi e che ci eravamo riproposti di sistemare appena possibile. Un progetto da 300 mila euro che si aggiunge ad altri imponenti investimenti utili per la sistemazione generale delle strade e dei marciapiedi di Novara. Investimenti che si attestano, solo per il 2020, intorno ai 3 milioni di euro. Sono tanti i lavori che hanno interessato e interesseranno la città: via Regaldi, via Garibaldi e piazza Cavour, via Giulietti, via Fauser, via Galilei solo per citarne alcuni. Un impegno costante e programmato nell’ambito di quelle manutenzioni effettuate invece in modo sporadico e parziale negli anni passati”.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara