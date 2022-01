Vietati petardi, botti e materiale pirotecnico. Previste multe da 25 a 500 euro

Nell’ordinanza firmata dal Sindaco Canelli, l’elenco dettagliato delle zone interdette, dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.

Anche quest’anno, in occasione delle festività di fine ed inizio nuovo anno, il Sindaco di Novara ha firmatto un’apposita ordinanza per vietare i botti. Il documento, pubblicato questa mattina (vedi sito del Comune), recita: “per la tutela delle persone e degli animali dai possibili danni derivanti dall’uso di materiale esplodente, utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici dal giorno 30 dicembre 2021 al giorno 2 gennaio 2022”.

L’ordinanza vieta l’”utilizzo di petardi, botti e articoli pirotecnici di ogni genere da oggi, 30 dicembre 2021, al 02 gennaio 2022 a distanza inferiore di 200 metri da Piazza della Repubblica, dalla Cupola di San Gaudenzio (Via Ferrari angolo Via Antonelli), dall’Ospedale Maggiore della Carità, dalla Clinica San Gaudenzio (Via Bottini), dalla struttura sanitaria di Viale Piazza D’Armi, dalle case di riposo Fondazione S. Maria (Pernate Viale dei Tigli), I Tigli (Via Udine), San Francesco (Viale Roma), Mater Dei (Via Perazzi), Divina Provvidenza (Via Galvani), De Pagave (Via Lazzarino) e dal Canile di Via del Gazzurlo”.

“L’ordinanza sui botti, dispositivi molto pericolosi – spiega Alessandro Canelli – ha come obiettivo prioritario la tutela delle persone, soprattutto di quelle che si trovano ricoverate in ospedale, ma anche di coloro che vengono ospitati in strutture per anziani, dei bambini e degli animali che risentono, in modo particolare, delle forti esplosioni. Motivi per cui è necessario tenere alta l’attenzione e non consentirne l’utilizzo in questi giorni”.

L’inosservanza delle disposizioni previste sarà punita con una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro.