Vigili del Fuoco da oltre 48 ore in apnea. Oltre 150 gli interventi nel novarese seguiti al maltempo

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Novara, unitamente ai distaccamenti permanenti di Arona, Borgomanero e Romagnano Sesia; stanno operando senza sosta da venerdì ed una squadra del GOS è partita ad aiutare i colleghi nel cuneese.

Negli ultimi due giorni (02-03 ottobre) l’intero Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara, comprendendo i distaccamenti permanenti di Arona, Borgomanero e il distaccamento volontari di Romagnano Sesia, hanno dovuto eseguire oltre 150 interventi, dovuti al mal tempo che ha persistito fino a questa mattina con pioggia e vento. Molti gli interventi per taglio piante, dissesti statici e danni causati dall’acqua, più i soliti interventi di routine.

Durante i servizi, ci sono stati anche dei soccorsi a persona dovuti all’esondazione del fiume Sesia, in particolare verso le ore 7.00 di sabato, una squadra di soccorritori acquatici è intervenuta nel comune di Recetto presso la struttura “casa sul fiume” per soccorrere 3 persone che erano rimaste isolate, per fortuna portate in salvo con tecniche fluviali/alluvionali.

Nel pomeriggio il personale ha provveduto all’evacuazione di circa 30 persone abitanti nella frazione Torrione a Vinzaglio. In loco è stato posizionato il “posto di comando avanzato” (sala operativa mobile) per il coordinamento delle operazioni di soccorso e per mantenere un presidio sul posto per la notte in corso. Inoltre, nel pomeriggio tre vigili del fuoco del GOS (gruppo operativo speciale) con mezzi movimento terra, è stato inviato nel Cuneese a supporto delle attività di soccorso.