Vigilia di Natale insieme agli studenti della scuola musicale Dedalo, sulla pagina YouTube di A-Novara

Vigilia di Natale insieme agli studenti della scuola musicale Dedalo

Appuntamento con i Giovedì Letterari molto particolare, con un reading musicale, insieme alle letture di Eleonora Calamita tratte da Il sarto di Gloucester, con proiezione delle illustrazioni originali.

Per i “Giovedì letterari” i giovani allievi della Scuola di Musica Dedalo di Novara, presentano alla vigilia di Natale, un reading musicale con letture di Eleonora Calamita, tratte dalla storia di Beatrix Potter “Il sarto di Gloucester”, con proiezione delle illustrazioni originali, e l’evento che sarà trasmesso anche sulla pagina YouTube A-Novara a partire dalle ore 18.

La trama

Il sarto di Gloucester, popolato dai topini tanto amati da Beatrix Potter e dai suoi lettori di ogni età, è una fiaba natalizia ispirata a una storia vera e pubblicata per la prima volta in forma privata nel 1903. “Al tempo delle spade, delle parrucche e delle lunghe giacche con i risvolti ricamati, quando i gentiluomini indossavano polsini increspati e panciotti di seta di Padova e taffeta con passamanerie dorate, a Gloucester viveva un sarto. Da mattina a sera sedeva a gambe incrociate su un tavolo alla luce di una finestra di una botteguccia in Westgate Street…”.

L’evento si svolge in collaborazione con la Scuola di Musica Dedalo di Novara.

Eleonora Calamita è lettrice, attrice di teatro e doppiatrice. Membro fondatore dell’associazione culturale “Sognattori” di Novara ha realizzato numerosi spettacoli teatrali e cortometraggi. Come insegnante conduce laboratori teatrali presso scuole medie e corsi di lettura espressiva per conto della Biblioteca Civica Negroni di Novara per il progetto della Regione Piemonte “Nati per Leggere”. Come lettrice ha collaborato alla realizzazione di libri parlati per il servizio non vedenti delle Biblioteche Civiche Torinesi ed è voce narrante di documentari e testi scolastici.

LETTURE SOTTO L’ALBERO

DICEMBRE 2020

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE ORE 17

La festa delle note. Storie di Natale in musica

Reading musicale dei giovani allievi della Scuola di Musica Dedalo

con letture di Eleonora Calaminta e introduzione di Raffaele Molinari

