Vigli del Fuoco salvano dall’annegamento cane caduto in un canale irriguo sotterraneo

La disperata richiesta d’aiuto della padrona ha fatto partire i soccorsi, con i Vigili del Fuoco di Novara, che hanno lottato molto con l’acqua che saliva, prima di salvare l’animale.

E’ stata una lotta contro il tempo, ma soprattutto con l’acqua che saliva, ma alla fine i soccorritori hanno avuto ragione, portando in salvo un cane finito dentro ad un canale irriguo sotterraneo.

E’ accaduto quest’oggi (martedì 08 giugno) in Strada vicinale del Piaggio a Galliate.

La padrona dell’animale ha immediatamente percepito che il suo cane non sarebbe riuscito a risalire ed ha avvertito il Comando Centrale di Novara, dal quale è subito partita una squadra. Giunti sul posto, ed individuato il quadrupede all’interno di un canale d’irrigazione sotterraneo, i Vigili del Fuoco hanno dovuto faticare non poco, anche perchè il volume dell’acqua ha continuato ad aumentare. Dopo diversi tentativi però, il cane è stato tratto in salvo e riportato al sicuro, con la donna che visibilmente commossa, ha ringraziato i soccorritori.

Fonte Comando Vigili del Fuoco Novara