Vince la Reggiana, ma il Novara abbandona il sogno serie B a testa altissima

Vince il Reggio Audace per 2-1 con una rete per tempo, nel mezzo il pareggio illusorio di Daniele Buzzegoli. Una vittoria meritata che consente alla Reggiana di giocare la finalissima al Mapei Stadium. Nulla da imputare agli azzurri sul piano dell’impegno, arrivati alla semifinale con energie fisiche e mentali ridotte al lumicino, al cospetto di avversari certamente forti, ma arrivati all’appuntamento dopo solo una partita giocata.

REGGIO AUDACE-NOVARA 2-1

Marcatori: 23′ 24 Kargbo (R); 45′ 10 Buzzegoli (N); 55′ 6 Spanò ®

Si ferma in semifinale contro il Reggio Audace il sogno serie B di un Novara che comunque esce a testa altissima anche dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, con la convinzione di aver combattuto con tutte le proprie forze da autentico outsider dei Play-Off. La Reggiana ha meritato la vittoria per 2-1, ma ai ragazzi di Banchieri resta il rammarico di aver un po’ regalato le due reti sulle quali è sempre stato determinante il velocissimo talento di Kargbo, autore del vantaggio e dell’assist decisivo per la rete di Spanò. Allo scadere del primo tempo, era arrivato il bel pareggio di un sempre lucido Buzzegoli. La Reggiana si guadagna la finale in casa contro il Bari, che ha battuto la Carrarese 2-1 con la rete dell’ex azzurro Simeri arrivata al 119′.

La Formazione

E’ il Novara che tutti si aspettavano, quello che scende in campo al Mapei Stadium, a partire da Andrea Sbraga, che al termine delle gara di Carpi è uscito zoppicando facendo preoccupare tutti, ed insieme al difensore gli altri 10 compagni che avevano cominciato al Cabassi, eccezion fatta per Pogliano, che rientra dalla squalifica e prende il posto di Bove al centro della difesa.

Fra i padroni di casa invece, mister Alvini decide di non rischiare qualche acciaccato (Favalli e Scappini) ma non rinuncia alla velocità del 20nne della Sierra Leone Kargbo, anche lui dato non al 100%, forse solo per pretattica, visto quanto farà vedere.

La Partita

Il Novara ha subito una chance con Nardi per indirizzare la gara, ma è un fuoco di paglia, perchè la Reggiana (così la chiameremo) prende piano piano il comando delle operazioni e già al 10′ va vicino al vantaggio con il colpo di testa di Zamparo cacciato fuori dalla porta da Lanni e poi insiste aumentando il ritmo e mettendo altri brividi a Lanni salvato anche dalla traversa; il quale però capitola al 23′ solo a causa di uno scellerato disimpegno all’indietro di Sbraga, sul quale Kargbo brucia il portiere mettendo nella porta sguarnita. Gli azzurri sono colpiti ma non affondati, ed i padroni di casa sembrano palleggiare sul velluto. Ma il gruppo azzurro non è mai morto e nei minuti finali del primo tempo, va vicino al pari con il classico sinistro a giro di Gonzalez e nel recupero pareggia con l’altro totem Buzzegoli, bravissimo a trovare il pertugio giusto appena dentro l’area.

Nella ripresa però la Reggiana ricomincia forte ed ancora grazie all’indemoniato Kargbo torna in vantaggio con il capitano Spanò. Azzurri che potrebbero pareggiare immediatamente prima con l’appena entrato Bortolussi (sul suo destro Venturi è miracoloso), poi con Pogliano che in mischia coglie un clamoroso palo. Ci crede il Novara e ci prova con tutte le energie e le risorse rimaste, con Banchieri che butta dentro anche Schiavi, Cisco e Peralta. La stanchezza però affiora col passare dei minuti e con un Novara sempre meno lucido, i padroni di casa trovano al contrario rinnovate energie mentali per limitare le offensive azzurre.

La Cronaca

3′ Subito una bella opportunità per Nardi, che calcia di piatto a lato dal limite, dopo un pregevole colpo di tacco di Pinzauti a smarcare Piscitella.

10′ Grossa occasione per la Reggiana, con Lanni che leva la palla dalla porta sul colpo di testa di Zampano dopo la battuta da corner, che forse tocca anche il palo.

20′ Diagonale a lato di Zamparo fuori di non molto.

21′ Ammonito Nardi, era uno dei tanti diffidati, sarà squalificato.

22′ Traversa di Radrezza con un poderoso destro oltre i 20 metri.

23′ Vantaggio reggiano con kargbo, che approfitta di uno scellerato disimpegno di Sbraga verso Lanni, poi bruciato in uscita dal velocissimo colored della Sierra Leone.

34′ Punizione di Buzzegoli dai 15 metri che termina non distante dal palo.

44′ Parata di Venturi sul classico sinistro a giro di Pablo Gonzalez a cercare l’angolo lontano.

45′ Pareggio di Buzzegoli che si libera il sinistro ed infila l’angolino basso dopo un’azione insistita di Pinzauti.

50′ Sinistro di Nardi dal limite assorbito a terra da Ventturi.

51′ Lanni ancora miracoloso su Rossi poi la palla viene messa dentro da Kargbo in evidente fuori gioco e si riparte con il calcio di punizione per il Novara.

56′ Torna in vantaggio la Reggiana con Spanò, servito dall’indemoniato Kargbo, bravo a strappare palla a Pogliano rimasto a terra nel contrasto, per poi sfornare l’assit decisivo dal fondo.

57′ Banchieri a questo punto cambia ed inserisce Schiavi e Bortolussi, per Nardi e Gonzalez.

59′ Cassandro per Bortolussi che incrocia di destro e Venturi fa il miracolo deviando in corner. Azzurri che riprendono palla ed in mischia colpiscono un palo clamoroso con Pogliano.

67′ Banchieri che prova ridisegnare l’attacco: dentro anche Cisco e Peralta, fuori Piscitella e Pinzauti.

75′ Sinistro centrale di Bianchi su invito di Cisco.

Il Tabellino

REGGIO AUDACE: 22 Venturi, 4 Rozzio, 5 Rossi (92′ 19 Espeche) , 6 Spanò, 8 Verone, 11 Lunetta (62′ 2 Favalli), 15 Costa, 17 Libutti, 21 Radrezza (77′ 23 Staiti), 24 Kargbo, 30 Zamparo (63′ 32 Marchi). A disposizione: 12 Narduzzo, 3 Martinelli, 7 Zanini, 9 Scappini, 10 Valencia, 14 Serrotti, 26 Kirwan, 28 Pellizzari. Allenatore: Massimiliano Alvini

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 4 Sbraga, 6 Pogliano, 7 Nardi (56′ 8 Schiavi), 10 Buzzegoli (Cap), 19 Gonzalez (VCap) (18 56′ Bortolussi), 23 Bianchi, 24 Piscitella (65′ 30 Peralta), 28 Pinzauti (65′ 11 Cisco), 33 Cassandro. A disposizione: 1 Marricchi, 5 Bove, 9 Zunno, 15 Collodel, 25 Bellich, 26 Barbieri, 29 Pinotti, 32 Pagani. Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Sigg. Gaetano Massara di Reggio Calabria e Marco Della Croce di Rimini. Quarto ufficiale: Ermanno Feliciani di Teramo

Marcatori: 23′ 24 Kargbo (R); 45′ 10 Buzzegoli (N); 55′ 6 Spanò (R)

Calci d’angolo: Reggio Audace-Novara 6-4. Ammonizioni: 20′ Nardi (N), 28′ Rossi (R), 49′ Kargbo (R), 78′ Marchi (R), 82′ Cassandro (N)

Recupero: 2’pt+5′ st. Note: Ammonito All. Reggio Audace Alvini 11′; esplulso All. Novara Banchieri 90′