Violenta lite fra conviventi. Lui in rianimazione accoltellato, lei arrestata dai Carabinieri di Borgomanero

L’intervento dei militari avvenuto dopo la segnalazione dei vicini poco dopo la mezzanotte. L’uomo, un quarantenne italiano, è stato operato nella notte all’ospedale Maggiore di Novara.

I Carabinieri della Tenenza di Borgomanero sono intervenuti nelle poco dopo la mezzanotte in un appartamento di Borgomanero, dove è stata segnalata una violenta lite tra due conviventi. Al loro arrivo i militari hanno trovato un quarantenne italiano, con una ferita da taglio al petto e la sua compagna trentacinquenne di origini straniere. I primi accertamenti hanno portato a sospettare della donna, che per questo motivo è stata tratta in arresto. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito presso l’Ospedale Maggiore di Novara, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico ed attualmente si trova in rianimazione. Degli eventi è stata subito informata la Procura della Repubblica di Novara che ha preso la direzione delle indagini.

Fonte Comando Carabinieri Novara