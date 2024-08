Voucher scuola: le graduatorie dei beneficiari per l’anno scolastico 2024-25

Torino – Gli uffici regionali hanno concluso le procedure per l’assegnazione del voucher scuola 2024-2025, il contributo alle famiglie degli studenti per sostenere le spese dell’istruzione scolastica dell’obbligo. In aumento rispetto agli scorsi anni il numero delle famiglie che riceveranno il sostegno regionale.

Le domande pervenute agli uffici regionali valide per la formazione delle graduatorie sono state 112.174. Di queste, 4.950 sono riferite al voucher di tipo A, che copre le spese di iscrizione e frequenza alle scuole paritarie, mentre le rimanenti 107.224 sono riferite al voucher B, contributo per le spese relative a libri di testo, materiali per lo studio e le attività didattiche del piano formativo, trasporti.

Le domande ammesse per il voucher A sono 4.535, di cui 2.958 risultano finanziate per l’importo di 4.479.685,00 euro. Le domande ammesse ma non finanziate sono 1.577. Le domande ammesse per il voucher B sono 104.810, di cui 42.531 sono finanziate per l’importo totale di 14.749.886 euro. Le domande ammesse ma non finanziate sono 62.279.

Grazie all’integrazione tra risorse regionali e contributo statale per i libri di testo, il voucher scuola conta su una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro. I contributi saranno erogati in ordine di graduatoria, fino a esaurimento delle risorse disponibili. L’importo sarà reso disponibile sulla tessera sanitaria in tempo utile per gli acquisti dei beni o dei servizi.

Entro il 31 agosto, i beneficiari riceveranno da Edenred Italia una e-mail con il “pin” e tutte le informazioni necessarie per utilizzare il voucher.

Per verificare lo stato della domanda, consultare le graduatorie pubblicate sul sito web della Regione Piemonte alla pagina:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2024-2025

oppure collegarsi al portale PiemonteTu, sezione Istruzione, all’indirizzo https://secure.sistemapiemonte.it/asturd/home scegliendo l’opzione “verifica stato domanda”.