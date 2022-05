Vuthaj fa 32, raddoppia Tentoni: il Novara Fc a Chieri vince l’ultima trasferta del campionato

Dopo i festeggiamenti per la promozione in C, gli azzurri non si deconcentrano e vincono1-2 sul difficile terreno del Chieri, ancora a caccia di un posto play-off.

Obiettivo onorare il campionato e tenere alta la concentrazione in vista della Pool Scudetto. La vittoria per 2-1 di Chieri, realizza quasi tutti i desiderata di Marchionni, tranne l’imbattibilità della difesa azzurra, che durava da dopo il brutto pomeriggio di Novara-Sanremese.

Una partita divertente, preceduta da un bel gesto che segna la prima del neo Presidente Stefano Sorrentino (ex portiere del Torino), che ha visto i suoi ragazzi schierarsi due file, salutando con un applauso, l’ingresso in campo del Novara vincitore del campionato.

La Formazione

Per terminare bene la stagione, Marchioni schiera una formazione decisamente competitiva, anche in vista delle sfide post campionato che a partire dal prossimo 25 maggio, assegneranno lo scudetto dilettanti. Novara dunque che si conferma nella consolidata versione 3-5-2, con Vimercati dietro e Diop davanti, uniche vere novità rispetto alle ultime versioni, mentre a Tentoni viene dato un po’ di meritato riposo. In tribuna c’è Alfiero che scalpita, dopo la prima settimana di lavoro insieme alla squadra, chissà che non riesca a tornare in campo, per dare il proprio contributo nella post season.

La Partita

Il Novara scende in campo sereno e consapevole e comanda le operazione sin dal primo minuto, creando i presupposti per il vantaggio.

Dopo un paio di discrete opportunità, per Di Masi e Vuthaj, il bomber albanese al 17′, prova a liberarsi in area e viene toccato da un difensore, l’arbitro però lascia correre. Episodio che precede un autentico fortunale sopra il De’ Paoli, che costringe gli spettatori a rifugiarsi sotto la copertura centrale della tribuna.

Dopo una decina di minuti l’intensità cala e su una mischia in area azzurra a seguito di corner, una serie di rimpalli mettono in apprensione Raspa.

Nell’ultimo quarto del 1° tempo, il Chieri pare sistemarsi meglio, e chiudendo più efficacemente gli spazi, rende più complicata la manovra azzurra, così la gara assume una connotazione di maggiore equilibrio.

Ci sono ancora un paio di spunti buoni che favoriscono alcune opportunità per Vuthaj e Diop; anche il Chieri va al tiro dal limite con Pautassi, fuori di poco, ma manca la precisione, soprattutto nell’ultimo passaggio e la prima frazione si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa al primo corner il Novara si guadagna subito un calcio di rigore, per un tocco di mano in area. Sul dischetto si presenta Vuthaj che con grande freddezza spiazza Edo, realizzando la sua 32esima rete in campionato.

Sotto di una rete, la squadra di Marco Didu prova ad alzare il baricentro, con il risultato però, di concedere più spazi alle ripartenze azzurre. Così le occasioni migliori sono comunque per gli ospiti, ai quali continua a mancare solo un po’ di freddezza negli ultimi 25 metri e tenendo aperta la contesa. Vale per tutti l’errore clamoroso di Di Masi al 19′, messo davanti alla porta da un perfetto assist di Vuthaj, al termine di una bella azione degli azzurri.

Al 26′ il subentrato Ciccone, regala a Raspa la prima parata della partita. Sul successivo corner Foglia alza di testa sopra la traversa.

Al 30′ doppia grande opportunità per Vuthaj, con il muro eretto davanti a lui da Edo, bravissimo a non andare a terra. Un minuto dopo Vimercati segna a porta vuota, ma la bandierina alzata del collaboratore, stoppa subito la gioia azzurra.

Raddoppio che finalmente il Novara trova al 39′, con un bel goal davvero di Tentoni, abile a chiudere un ottimo triangolo con Gymah, prima di indirizzare in porta con un grande interno destro. Il Chieri riparte e sul rovesciamento di fronte si guadagna il suo rigore, con Ponsat che spiazza Raspa, interrompendo l’imbattibilità azzurra che durava dal post Novara-Sanremese.

Una rete che accende il finale, con i torinesi che caricano a testa bassa creando qualche problema, ma con gli azzurri che sprecano ancora, persino sul fischio finale, quando Pereira alza sopra la traversa da ottima posizione, su invito di Gymah, entrato molto bene in campo nel finale di gara.

Azzurri già promossi che mantengono il +8 sulla Sanremese corsara a Tortona per 5-2, con il Derthona che sarà proprio l’avversario dell’ultima festa casalinga al Piola di domenica prossima.

Il Tabellino

CHIERI: 1 Edo, 2 Calò, 3 Renolfi (67′ 16 Ciccone), 4 Bove (73′ 20 Varvelli), 5 Conrotto (C), 6 Benedetto (VC), 7 Balan (84′ 17 Modesti), 8 Pautassi, 9 Ponsat, 10 Corsini (78′ 19 Poppa), 11 Foglia

A disposizione: 12 Gragnoli, 13 Capra, 14 Fioccardi, 15 Ferrando, 18 Alvitrez

Allenatore: Marco Didu

NOVARA: 1 Raspa, 2 Pagliai (84′ 16 Rocchetti), 4 Di Munno (64′ 7 Tentoni), 5 Bonaccorsi, 6 Di Masi, 8 Diop (82′ 27 Gyimah), 9 Vuthaj (VC), 14 Vimercati (78′ 35 Amoabeng), 20 Benassi (C), 24 Laaribi (87′ 23 Pereira), 28 Vaccari

A disposizione: 38 Taliento, 13 Agostinone, 19 Gonzalez, 32 Paglino

Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Sig. Giorgio Bozzetto di Bergamo

Assistenti: Sigg. Salvatore Nicosia di Saronno e Alex Arizzi di Bergamo

Marcatori: 48′ Vuthaj rig. (N), 86′ Tentoni (N), 88′ Ponsat rig. (C)

Ammonizioni: 47′ Benedetto (C)

Calci d’angolo: Chieri 4 – Novara 4