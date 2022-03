Vuthaj spinge avanti il Novara, poi solo sofferenza, con il pareggio su rigore del Derthona

Un Novara Fc ancora scarico, non sfrutta appieno l’occasione del recupero col Derthona. Un 1-1 che comunque porta a +4 il vantaggio sulla Sanremese

Il Novara non sfrutta appieno il recupero di Tortona, pareggiando 1-1 con il Derthona, il recupero della 19a giornata. Dopo essere passati in vantaggio, grazie al 25° goal stagionale di Vuthaj. Il bomber albanese ha anticipato tutti di testa al 23′, girando sul primo palo una bella punizione battuta da Tentoni, gli azzurri hanno chiuso il primo tempo senza troppi sussulti, ma nella ripresa hanno finito per abbassarsi troppo davanti al portiere Desjanrdins, subendo la costante pressione dei padroni di casa.

Derthona che ha principalmente sfruttato la corsia destra, dove Saccà ha fatto valere la sua velocità, dando sfogo alla fase offensiva, trovando poca opposizione dai difensori azzurri. Anche perché mister Capriolo, in panchina al posto di Marchionni (fermato a casa dal covid), perde quasi subito Franc Amoabeng, l’unico a reggere il passo dell’esterno bianconero, colpito duramente già al 12′ del primo tempo dallo stesso Saccà, tanto da lasciare il campo in barella, per una sospetta distorsione alla caviglia sinistra.

L’orgoglio dei padroni di casa costringe gli azzurri ad una difesa ad oltranza, senza per altro che Desjanrdins venga impegnato più di tanto.

Al 74′ però, una trattenuta in mischia di Bergamelli su Galliani, viene valutata da rigore, malgrado la palla partita dalla bandierina fosse ancora a metà strada. Sul dischetto Saccà è glaciale e trasforma spazzando il portiere ospite, dando ai suoi un pareggio più che legittimo.

Un vero peccato, perchè gli azzurri dopo il goal subito, hanno provato a rialzare la testa, con Benassi che quasi allo scadere, trova una zampata in area, sulla punizione a spiovere di Gonzalez, trovando la grande parata di Teti. A dimostrazione che un altra conduzione di partita, non solo costruita sul vantaggio minimo, avrebbe forse potuto portare ad un risultato diverso.

Per la squadra azzurra, certamente apprezzabile l’impegno, soprattutto dal punto di vista difensivo, da ritrovare però, una condizione fisica e mentale più vicini allo standard di una capolista, utile a mantenere la vetta della classifica.

Fra gli azzurri, trascinatore Dardan Vuthaj, anche al di la del goal; poi sufficienze piene per il reparto difensivo, bene soprattutto Paglino, Benassi e lo stesso Bergamelli, al di la dell’episodio del rigore, tutto da rivedere. Tutto sommato sufficiente la prova anche di Tentoni, per il resto, tanta troppa confusione e discreto affanno fisico.

Con il punticino strappato al Fausto Coppi (3 punti nelle ultime 4 partite) Il Novara Fc, mantiene 4 punti di vantaggio su una Sanremese lanciatissima, ora con lo stesso numero di partite disputate. In attesa dello scontro diretto del prossimo 27 marzo al Silvio Piola, gli azzurri giocheranno in casa col Sestri Levante ed in traferta a Vado Ligure; mentre la Sanremese se la vedrà con la Lavagnese fuori casa e poi fra le mura amiche con il Chieri.

Il Tabellino

DERTHONA: 1 Teti (C), 2 Todisco (90′ 18 Kanteh), 3 Procopio, 4 Galliani, 5 Emiliano (VC), 6 Speranza (84′ 14 Luzzetti), 7 Saccà (84′ 13 Gjura), 8 Filip, 9 Diallo, 10 Manasiev, 11 Otelè (90’+3′ 20 Romairone)

A disposizione: 12 Bertozzi, 15 Negri, 16 Grieco, 17 Akouah, 19 Ordisci

Allenatore: Giovanni Zichella

NOVARA: 36 Desjardins, 3 Bergamelli (VC), 6 Di Masi (75′ 2 Pagliai), 7 Tentoni, 9 Vuthaj, 19 Gonzalez (C) (84′ 8 Diop), 20 Benassi, 24 Laaribi (75′ 4 Di Munno), 28 Vaccari, 32 Paglino, 35 Amoabeng (16′ 14 Vimercati)

A disposizione: 1 Raspa, 5 Bonaccorsi, 10 Capano, 13 Agostinone, 27 Gyimah

Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Sig. Silvio Torreggiani di Civitavecchia

Assistenti: Sigg. Andrea Mirarco di Treviso e Gheorghe Mititelu di Torino

Marcatori: 23′ Vuthaj (N), 74′ Saccà rig. (D)

Ammonizioni: 5′ Benassi (N), 38′ Di Masi (N), 79′ Todisco (D), 82′ Vuthaj (N)

Calci d’angolo: Derthona 5 – Novara 3

Recupero: 4’pt | 4’st