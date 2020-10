Week-end di maltempo nel novarese, diramata l’allerta arancione

Particolarmente attenzionate le zone del lago Maggiore e Mottarone. A Novara il Sindaco Canelli apre il Centro Operativo Comunale per vigilare su Agogna e Terdoppio

Pioggia intensa ed insistente è prevista nella mattinata di venerdì 02 ottobre nel novarese, in particolare nella zona del Lago Maggiore e del Mottarone, con punte importanti, seppur di minore intensità, anche sulla città di Novara.

Un’allerta arancione comunicata dalla Prefettura ai comuni, che ha indotto l’amministrazione comunale di Novara ad aprire il Coc (Centro Operativo Comunale) “per far fronte ad eventuali emergenze specialmente nelle zone a ridosso dell’Agogna e del Terdoppio. Protezione civile, Polizia Locale e Vigili del Fuoco saranno a disposizione”. Ha spiegato in una nota stampa il Sindaco Canelli, il quale invita i cittadini “a prestare attenzione finché il maltempo non sarà superato, soprattutto in alcune zone della città vicine ai corsi d’acqua e ai torrenti e di non mettersi in viaggio nel week end se non è assolutamente necessario”.

L’allerta è prevista da domani mattina fino a sabato, quando il cielo dovrebbe regalare qualche schiarita, con ulteriore peggioramento però nella giornata di domenica.