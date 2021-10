3-0 al Bisonte Firenze e Karakurt Mvp, meglio di così Novara non poteva iniziare

Buona la prima stagionale in A1 per l’Igor Novara di Lavarini, che supera agevolmente le toscane del Bisonte Firenze, con anche un ottimo esordio al Pala Igor della giovane opposto turco Ebrar Karakurt

Inizia al meglio l’avventura in serie A1 della Igor Volley di Stefano Lavarini, vittoriosa in tre set contro Firenze. Tra le azzurre, importante l’apporto offensivo dell’opposto turco Karakurt (premiata con merito MVP del match) e subito protagonista anche il neo libero Fersino (90% di positività in ricezione e una serie di recuperi difensivi decisivi).

Igor in campo con Hancock in regia e Karakurt in diagonale, Chirichella e Washington al centro, Daalderop e Bosetti in banda e Fersino libero; Firenze con Nwakalor opposta a Cambi, Belien e Graziani centrali, Van Gestel e Sorokaite schiacciatrici e Panetoni libero.

Chirichella firma il primo allungo (3-1), Washington a muro fa 7-3 ma Firenze reagisce e rientra 7-6 “stoppando” Daalderop, che poco dopo firma però il nuovo scatto azzurro, sul 14-10. E’ sempre l’olandese a trovare il massimo vantaggio (18-11), mentre Fersino si esalta in difesa e Firenze cambia la diagonale principale. Qualche errore azzurro e Belien che alza la voce a muro riaprono tutto (21-20), Hancock “sblocca” le sue con un attacco di seconda (22-20) e Daalderop a muro conquista il set ball: chiude Karakurt con una gran diagonale, sul 25-22.

Firenze riparte con Sylves in sestetto e dopo il prmo spunto azzurro (7-5, fast di Washington) sono le toscane a invertire il trend, sorpassando con Van Gestel (8-9) e allungando con l’errore in attacco di Washington prima (8-11) e l’ace di Sorokaite poi (15-18). Karakurt alza il ritmo di Novara e sfrutta due gran difese con il maniout del 17-18, Daalderop pareggia a rete (18-18) e Washington trova due volte il sorpasso, mettendo a terra la palla del 19-18 e poi quella del 21-20. Bosetti è impeccabile (22-21, poi 23-22), Karakurt “stoppa” Sorokaite (24-22) e Hancock trova l’ace del 25-22 che vale il 2-0.

Sulle ali dell’entusiasmo e sfruttando la vena in battuta di Karakurt (ace, 7-3) Novara prova a fare subito il vuoto, Nwakalor a muro accorcia (7-5) ma Hancock firma il nuovo break azzurro (11-7). Firenze si affida a Sylves (fast, 13-10) e Nwakalor (13-11), Knollema trova il pareggio a quota 14 ma un ace di Washington e un attacco a segno di Chirichella rilanciano le azzurre sul 19-16. Novara non rallenta più: Karakurt avvicina il traguardo (23-19) e Washington in primo tempo sigilla l’incontro sul 25-19.

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-22, 25-22, 25-19)

Igor Gorgonzola Novara: Imperiali (L) ne, Herbots ne, Rosamaria, Battistoni, Fersino (L), Bosetti 7, Chirichella 9, Hancock 3, Bonifacio ne, Washington 10, Costantini ne, D’Odorico, Daalderop 14, Karakurt 19. All. Lavarini.

Il Bisonte Firenze: Sorokaite 7, Sylves 3, Cambi 4, Bonciani, Van Gestel 4, Panetoni (L), Knollema 3, Belien 7, Enweonwu 1, Graziani 1, Golfieri ne, Nwakalor 15, Lapini ne, Diagne (L) ne. All. Bellano.

MVP Ebrar Karakurt

Fonte Ufficio Stampa Igor Gorgonzola Novara