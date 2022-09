3° Torneo Città di Novara: fotogrammi da un successo

Basket College Novara ha organizzato in via Poerio, la terza edizione del torneo giovanile 3vs3 che ha richiamato oltre 150 iscritti.

Riceviamo da Basket College Novara e pubblichiamo:

Inizialmente non sembrava facile poter ripetere i numeri della trascorsa edizione 2021, quando la pandemia impediva gli allenamenti in palestra al chiuso e non si vedeva l’ora di tornare a giocare all’aperto.

Invece con oltre 150 iscritti partecipanti nelle due giornate, l’edizione 2022 del Torneo di 3×3 Città di Novara si è ancora migliorato.

Lo scorso 3 e 4 settembre il College Square Garden di via Poerio ha così ancora ospitato la terza edizione del Trofeo.

Nelle due giornate open 3vs3 maschile riservato alle categorie under 13, under 15 under 17 e Senior si sono affrontati su entrambi i campi a disposizione squadre di Novara, della provincia e anche squadre lombarde.

“Anche quest’anno il livello tecnico delle squadre partecipanti si è alzato notevolmente – commenta il Presidente di Basket College Novara Andrea Delconte – così si è potuto apprezzare, in ogni categoria di età, giocate pregevoli e partite tiratissime, punto a punto. L’area verde che circonda i campi da gioco di Via Poerio, peraltro, è stata ancora una volta “invasa” pacificamente da famiglie, spettatori, appassionati ed ex praticanti, a riprova di quanto il Trofeo Città di Novara abbia contribuito a rafforzare e rinsaldare il legame dei novaresi con la pallacanestro, disciplina di gioco alla quale ci stiamo dedicando con tanto impegno e passione per far crescere il numero degli appassionati, sempre di più”.

Come ogni edizione trascorsa, alla conclusione di domenica 4 settembre hanno partecipato alle premiazioni le famiglie di Gianni Del Conte e di Simone Rauccio, a cui sono dedicati i trofei under 15 ed under 17. Alle premiazioni della manifestazione, che ha goduto anche quest’anno del Patrocinio CONI, Provincia e Comune di Novara, numerose le autorità intervenute: il presidente della FIP Federazione Regionale Pallacanestro Gianpaolo Mastromarco e del Coni provinciale Rosalba Fecchio, Annaclara Iodice (Consigliera Prov. allo Sport), Ivan De Grandis (Assessore allo Sport Comune di Novara), Camillo Esempio (Consigliere Comunale Novara), Davide Ferrari (Consigliere Provinciale), il Senatore Gaetano Nastri.