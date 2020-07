A Carpi per stupire ancora inseguendo il sogno. Azzurri contro il pronostico e lo scetticismo

Nella conferenza stampa di presentazione del match di Carpi che vale la semifinale, Simone Banchieri infonde ottimismo e parla di gruppo unito e consapevole convinto dei propri mezzi.

Arrivano quasi solo buone nuove da Simone Banchieri, nella tradizionale conferenza stampa via social, che anticipa la trasferta di domani (lunedì 13 luglio ore 20.30) a Carpi, che vale la semifinale play-off di serie C. L’indolenzimento muscolare di Barbieri è poca cosa, Peralta sembra recuperabile e tutti gli altri stanno bene (assente solo lo squalificato Pogliano), Bortolussi forse potrebbe ancora non partire dall’inizio, ma se Pinzauti poi si inventa anche una sola giocata a partita, come successo a Meda, non c’è motivo di preoccuparsi troppo.

Che dire poi, con un Gonzalez in queste condizioni di forma e di testa, mister 87 reti in azzurro (solo a due reti da Piola nella classifica all time) può davvero fare la differenza, anche perchè è specializzato in pla-off e play-out (7 reti negli spareggi) e questo il mister lo sa bene: “Pablo è il Novara calcio – spiega Banchieri – non lo abbiamo certo scoperto l’altra sera. Ci rappresenta ed è un esempio, anche solo per il senso di appartenenza. Ha fatto e farà ancora molto per i nostri colori. E’ chiaro che per noi è fondamentale, come lo sono altri. Certo lui ha anche l’esperienza per certe partite e certi palcoscenici, per cui contiamo molto e ci aspettiamo molto da lui. E’ un professionista fantastico”.

Dopo il colpo di Meda contro il Renate, ci sarà bisogno di una vera e propria impresa contro una squadra costruita per vincere e dal recente passato importante, oltretutto su un campo che tradizionalmente dice male agli azzurri. Forse l’avversario peggiore?: “Difficile dirlo, arrivati a questo punto, con le 8 migliori su 60, forse una vale l’altra. Certo sappiamo che il Carpi è una squadra forte, ma lo siamo anche noi e lo siamo coscienti. Rispettiamo tutti gli avversari, ma come sempre anche questa volta dico che è più importante cosa sapremo fare noi”.

Anche questa volta il risultato sarà obbligato e dunque condizionerà anche l’atteggiamento delle squadre, perchè per passare il turno il Novara deve per forza vincere entro i tempi regolamentari. Partita impostata come a Meda dunque? “La vittoria col Renate ci ha lasciato energie positive, convinzioni e consapevolezza. Stiamo bene ed il fatto di aver vinto e giocato bene, ci da ulteriore forza. Come a Meda non dobbiamo far passare il tempo e quindi essere aggressivi e volitivi, dobbiamo avere coraggio e fare la prestazione. In una partita secca ci vuole cura dei dettagli. La parola chiave è coraggio”.

Leggendo qua e la in rete, sembra che permanga un certo alone di scetticismo intorno al Novara calcio, quasi nessuno accredita gli azzurri di una qualche chance di vittoria ed il match contro il Carpi vede la squadra di Banchieri decisamente sfavorita, che alla fine questo resti un vantaggio? “Nessuno poteva immaginare il nostro percorso – conclude Simone Banchieri – Siamo già partiti nello scetticismo generale, ma ora che siamo arrivati tra le prime otto, ci crediamo e non lasceremo nulla al caso; siamo anzi motivati oltre misura ad inseguire un sogno che vogliamo raggiungere. Questo è un gruppo, con un grande senso di appartenenza e metteremo tutto ciò che abbiamo per arrivare fino in fondo, a dispetto degli scettici”.

Difficile non ammetterlo, forse proprio Simone Banchieri con il suo inconsapevole e genuino ottimismo che quasi va oltre il senso comune, poteva credere in una stagione simile. D’altro canto certe imprese si compiono quando i sognatori ci credono oltre la logica e sono così convinti da convincere pure chi li circonda.

Il match allo Stadio Cabassi di lunedì 13.07.2020 ore 20.30 vale l’accesso alla Semifinale Play-Off di serie C. Chi passa il turno incontrerà una fra Reggio Audace (Reggiana) e Potenza. Il Novara accede al turno successivo solo battendo il Carpi entro i 90 minuti regolamentari.

Probabile Formazione

NOVARA CALCIO: 4-3-2-1: Lanni; Cassandro, Sbraga, Bove, Cagnano; Bianchi, Buzzegoli, Nardi; Gonzalez, Piscitella; Pinzauti/Bortolussi. Allenatore Banchieri