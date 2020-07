Visite specialistiche presso l’A.O.U. di Novara? Istruzioni per l’uso

Visite specialistiche all’Ospedale Maggiore? Istruzioni per l’uso

Dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid, il sistema sanitario riparte e se possibile prova a recuperare terreno. Dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, le direttive per prenotare le visite specialistiche.

Dopo l’emergenza Covid-19, il sistema sanitario regionale è ripartito, ma non tutti i cittadini sono entrati in sintonia con le procedure. A seguito dell’attivazione del Centro di prenotazione unico regionale, gli utenti per prenotare prestazioni specialistiche devono infatti prioritariamente telefonare al numero verde regionale 800.000.500, attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle ore 20.

Solo in casi eccezionali, per le prenotazioni possono rivolgersi agli uffici amministrativi (ex Cup) della sede centrale, della sede di viale Piazza d’Armi e a quella di Galliate nelle ore pomeridiane dalle 13 alle 15.

Gli sportelli amministrativi (ex Cup) sono aperti dalle 8 alle 15, per l’accettazione e il pagamento del ticket tramite bancomat o carte di credito.

Il ticket può anche essere pagato presso i punti gialli, con il sistema PagoPA oppure on line secondo le modalità descritte sul sito dell’azienda ospedaliero-universitaria (www.maggioreosp.novara.it)