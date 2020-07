Tre arresti per ricettazione in corso della Vittoria. Una parte della merce cerca i legittimi proprietari

I Carabinieri di Novara fanno irruzione in un’abitazione di c.so della Vittoria e arrestano tre ricettatori. Solo una parte della merce è stata riconosciuta dal legittimo proprietario.

Sono stati arrestati ieri per ricettazione dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Novara, tre cittadini albanesi residenti in corso della Vittoria. I militari dopo aver fato irruzione nel loro appartamento, hanno trovato diversi oggetti che in parte, sono stati poi riconosciuti dal proprietario di un’abitazione svaligiata qualche giorno fa in via Papa Sarto. Non essendo in grado di giustificare il possesso di tali beni e visto il concreto pericolo di fuga, i tre sono stati sottoposti a fermo quali indiziati del delitto di ricettazione, ed attualmente si trovano ristretti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida della misura restrittiva.

Buona parte della refurtiva recuperata è stata riconosciuta e restituita al legittimo proprietario, ma non si esclude che i restanti oggetti, di varia tipologia (un decespugliatore, un monopattino, alcuni orologi ed altro), possano essere provento di altri furti avvenuti in città. Per questo dal Comando Carabinieri, si invitano i cittadini che di recente hanno subito e denunciato un furto, di recarsi presso la sede o di contattare il Comando Provinciale dei Carabinieri di Novara ove, previa presentazione della relativa denuncia (preferibilmente anticipata via e-mail all’indirizzo che verrà fornito dall’operatore), così che potrà prenderne ulteriore visione per poi procedere ad un eventuale riconoscimento ufficiale.