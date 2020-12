A tutti i novaresi, il nostro augurio di un Natale il più possibile sereno

La redazione di Buongiornonovara augura a tutte le famiglie novaresi, più o meno colpite dagli effetti della pandemia, qualche ora di serenità, di un Natale che non dimenticheremo

Lo avrete già sentito o letto da qualche parte: è innegabile che quelle che stiamo vivendo, saranno festività quanto meno particolari. Il nostro pensiero va innanzitutto a quelle famiglie che in questo 2020 hanno perso un loro caro, senza neppure poterlo confortare nel momento dell’addio. Pensiamo poi a coloro che in questo Natale saranno pervasi dalla preoccupazione per il proprio lavoro o per la propria attività. Negozianti, commercianti, professionisti, ristoratori, operatori a vario titolo nel settore dell’intrattenimento, del turismo, della cultura; duramente colpiti dagli effetti a medio e lungo termine della pandemia.

Il covid non è solo una patologia indotta da un virus, ma un cancro che ha attaccato la nostra società nei fondamenti, arrivando a minare i nostri affetti e persino le nostre libertà personali.

Per tutti questi motivi la redazione di Buongiornonovara, augura a tutti i propri lettori, un Natale il più possibile sereno, guardando a tutti quegli esempi di speranza che pure ci sono. A partire da coloro che la malattia l’hanno superata, passando per i tanti, tantissimi, che non si sono arresi alle difficoltà e stanno lottano per tenere aperta la serranda di un negozio, di un bar, di un piccolo ristorante, come pure a quei dipendenti che non sanno cosa succederà, quando finirà il blocco dei licenziamenti.

A tutti voi lettori, il nostro più sentito Buon Natale!