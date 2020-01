Abbandono rifiuti, collaborare segnalando: Colti sul fatto in via Adamello grazie ai cittadini

In via Adamello due cittadini albanesi multati e costretti a ripulire i rifiuti abbandonati, un venditore di fiori abusivo individuato in piazza Gramsci. Tutte operazioni della Polizia Locale rese possibili grazie alle segnalazioni dei cittadini.

Ieri sera (giovedì 16 gennaio) in via Adamello, gli agenti del Nucleo Ambientale della Polizia Locale di Novara, hanno colto sul fatto due cittadini albanesi residenti in zona Rizzottaglia, nell’atto di abbandonare un materasso ed alcuni scatoloni contenenti altri tipi di rifiuti. I due sono stati prontamente bloccati ed obbligati a ripulire la zona, oltre che ovviamente sanzionati con 1173 euro di multa. E’ solo l’ultimo episodio di “abbandono rifiuti” che vede individuati i responsabili, grazie soprattutto alle segnalazioni dei cittadini, oltre che ovviamente ai controlli di Assa, la quale però non può arrivare dappertutto e molto difficilmente riesce a cogliere sul fatto i responsabili, come invece è accaduto in via Adamello. Risulta dunque indispensabile la collaborazione fra gli enti interessati ed i cittadini, i quali grazie alle loro segnalazioni (telefonando al numero verde Assa 800 231 456; oppure alla Polizia Locale) possono contribuire in modo rilevante all’eradicazione del fenomeno.

“Abbiamo individuato alcune zone della città dove si registra il maggior numero di abbandoni di rifiuti ingombranti, tra cui Sant’Agabio e Rizzottaglia – spiega l’assessore alla Polizia Locale di Novara Luca Piantanida in una nota stampa diffusa dall’ente – Abbiamo così incrementato l’azione investigativa per poter cogliere in flagranza di reato i trasgressori. E così è stato: questa operazione è l’ennesima portata a termine nelle ultime settimane relativamente all’abbandono di rifiuti. Una procedura che sta dando ottimi risultati e che implementeremo anche grazie alle nuove assunzioni in arrivo. Si tratta di un servizio che viene svolto quotidianamente e con la massima attenzione: quindi, da oggi chi abbandona illecitamente rifiuti è avvisato. Sarà sempre più difficile farla franca!”.

Anche la lotta alle attività commerciali non regolarizzate trova notevole impulso dalle segnalazioni. In questi giorni, gli agenti del Nucleo Operativo, proprio a seguito delle segnalazioni arrivate dagli esercenti dell’attività floricola in città; in piazza Gramsci hanno controllato un cittadino di nazionalità marocchina con regolare permesso di soggiorno, risultato privo di autorizzazione. Per questo gli sono stati sequestrati una trentina di mazzi di fiori freschi recisi.

“Ci sono arrivate parecchie segnalazioni da parte di molti fioristi della nostra città – conclude Piantanida – L’operazione svolta dal Nucleo operativo è finalizzata a tutelare chi opera con regolare permesso ed autorizzazione nel campo e paga regolarmente le tasse”.