Agli Open d’Italia di Genova 1 oro e 3 argenti per la Judo Ju Jitsu Novara

Con l’oro di Eleonora Coppa e gli argenti di Chiara Cucchi, Camilla Brusati e Samuele Tagliaferro, la Judo Ju Jitsu Novara, ha conquistato il 16° posto assoluto agli Open d’Italia di Genova.

Lo scorso week-end a Genova, la società Judo Ju Jitsu Novara, ha partecipato all’Open D’Italia di Ju Jitsu, che ha visto la partecipazione di 150 atleti, in rappresentanza di 53 società provenienti da tutta la penisola.

Sul tatami del Palacus, la squadra novarese ha schierato nove atleti, capaci di portare sotto la Cupola un oro e tre argenti.

A salire sul gradino più alto del podio è stata ancora una volta Eleonora Coppa, mentre ottimi secondi posti sono stati conquistati da Chiara Cucchi, Camilla Brusati e Samuele Tagliaferro.

Eleonora Coppa per altro, insieme ai compagni di squadra Giuseppe Di Chio e Omar Porrini Prandini, saranno premiati dal CONI per la conquista del titolo assoluto italiano di Ju Jitsu conquistato nel 2018, nella cerimonia che si terrà al Broletto domani, venerdì 13 dicembre.

A Genova, non è andata benissimo per Filippo Aquilino che vincendo un solo incontro non è riuscito a salire sul podio. Stessa sorte per Matteo Duratti, mentre Marco Saldi è andata proprio storta, avendo rimediato pure una sospetta sublussazione della mandibola. Hanno partecipato alla competizione anche Andrea Saggiorato e Marco Montilli.

Nella classifica finale a squadre la Judo Ju Jitsu ha conquistato il 16° posto assoluto.