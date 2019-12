Sul lago d’Orta il Meeting di Natale ha ricordato Margrit Richner ed il Prof.Guido Maino

La XXXV edizione del Meeting di Natale in memoria di Margrit Richner e del Prof.Guido Maino, ha aperto di fatto il 2020 di Gozzano come “Comune Europeo dello Sport”

Domenica 8 Dicembre l’Associazione Navigatori di Luzzara, con il patrocinio del Comune di Gozzano e la collaborazione della Canottieri Lago d’Orta e del Centro d’Incontro Legrese ha organizzato il XXXV Meeting di Natale per ricordare il Prof.Guido Maino, ideatore dell’iniziativa e Margrit Richner, amica svizzera del Lago d’Orta, che l’anno scorso sono scomparsi.

La giornata, inizialmente fredda, è stata poi riscaldata dal sole e il lago senza vento e senza onde ha favorito lo svolgimento della remata. Hanno partecipato una ventina di vogatori partiti dal Centro Remiero del Lido di Gozzano a cui se ne sono aggiunti altri lungo il percorso, provenienti da Orta.

Il percorso, di poco più di 9 Km, è stato quello tradizionale, con puntata diretta dal Lido all’Isola di San Giulio, circumnavigazione, passaggio da Orta e ritorno a Gozzano.

Ha dato lustro alla manifestazione il Quattro di coppia della Canottieri Lago d’Orta, con la Campionessa Italiana Esordienti 2019 Giulia Zanetta e l’originale “canoa indiana a remi” dei Cantieri di Solcio del 1926 di Giorgio Biancardi.

La manifestazione ha inaugurato di fatto l’anno di Gozzano come “Comune Europeo dello Sport” con il via dato da Francesca Tucciariello assessora allo Sport di Gozzano, che in settimana si recherà a Bruxelles, proprio per ritirare l’ambito riconoscimento.

In questo contesto, il prossimo appuntamento sul Lago dell’Associazione Navigatori di Luzzara, sarà per il prossimo 2 Giugno, con la XXXIX edizione della Stralagodorta, mentre si sta mettendo a punto l’ipotesi di portare il Lago d’Orta in Laguna in occasione della prossima Vogalonga di Venezia.