Famiglie intossicate dal monossido a Sozzago e Novara. Nella notte intervento del 118 per soccorrere tre adulti e due bambini, portati alla camera iperbarica di Fara

Due famiglie sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio nel corso della notte. A Sozzago, in via Villanova, si tratta di una donna di 59 anni e del marito di 63. Secondo episodio a Novara, in corso Milano: ad essere coinvolte una donna marocchina di 26 anni e le due figliolette 6 e 4 anni. Tutti, tre adulti e due bambini, sono portati all’iperbarica di Fara Novarese per le cure del caso e non sembrano gravi. Le due famiglie sono state soccorse del personale del 118. Sono in corso indagini sulle cause dell’intossicazione.