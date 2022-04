Al 1° Trofeo Sporting Lodi pioggia di medaglie per gli atleti del Team NovarApnea

Il team novarese, dopo aver vinto i Campionati Italiani Primaverili al Terdoppio, arriva 2° nella classifica generale al 1° Trofeo Sporting Lodi, con soli 9 atleti in gara.

Pioggia di medaglie a Lodi per gli atleti del Team NovarApnea del Primo Club Lacustre Sommozzatori di Novara. La squadra novarese si è aggiudicata ben quattro ori e il secondo posto nella classifica a squadre al 1° Trofeo Sporting Lodi, che si è svolto domenica 10 aprile 2022.

Splendida la prestazione di Livia Bregonzio, che ha vinto l’oro in Categoria Elite con 234,50 metri percorsi sotto la superficie dell’acqua con la sua monopinna.

La giovanissima Angelica Alleva invece è salita sul primo gradino del podio in II Categoria femminile rana. Medaglia d’oro anche nella rana maschile I Categoria per Mirko Marterizzato e in III categoria pinne per Enrico Pampuri.

Il team novarese è inoltre arrivato secondo nella classifica a squadre, a pari merito con la società SottoSotto di Torino. Ottime prestazioni anche per Fabrizio Mastelli e Daniele Morganti in Categoria Elite monopinna, per Marco Alleva e Piercosimo Amoruso in Categoria Elite pinne e per Orfeo Favotto in I Categoria pinne.

“Sono orgoglioso dei miei ragazzi perchè hanno lavorato benissimo – commenta il capitano del Team NovarApnea Gabriele Di Gironimo – i più esperti continuano a maturare e i più giovani invece migliorano a vista d’occhio. Per noi è una soddisfazione enorme essere arrivati secondi nella classifica generale con soli 9 atleti, dopo aver vinto i Campionati Italiani Primaverili che si sono svolti a Novara a marzo”.

Fonte Ufficio Stampa Team NovarApnea