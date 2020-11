Al Maggiore ricoveri Covid oramai sui livelli della scorsa primavera. La terapia intensiva al momento regge

Sono saliti a 181 i pazienti ricoverati presso le strutture adibite a Covid dell’Aou Maggiore della Carità. Aperto un nuovo spazio apposito anche al primo piano del padiglione A.

Sono saliti a 181 i pazienti ricoverati presso le strutture adibite a Covid, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara. Per queste ragioni la direzione sanitaria ha deciso di aprire ancora un altro reparto Covid, anche al primo piano del padiglione A.

I pazienti sintomatici bisognosi di cure ospedaliere, sono oramai giunti sugli stessi livelli di marzo/aprile scorsi. Al momento però, il tasso di mortalità ed il ricorso alla terapia intensiva, hanno un’incidenza minore, e malgrado le grandi difficoltà, il sistema sta reggendo la nuova ondata.

Nelle ultime 24 ore sono deceduti due uomini classe 1939 e 1933, mentre i 181 ricoverati (+14 da ieri a conferma di un trend consolidato), sono così distribuiti: 14 in terapia intensiva, 13 in subintensiva, 107 nei reparti Covid, 14 in malattie infettive, 31 a Galliate e 2 donne in ostetricia.